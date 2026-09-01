Ballıca kampüsü'nde dönüştürülen alan yeni rektörlükle eğitim yaşamına katıldı

Yeni rektörlük ve idari bilimler yerleşkesi hizmete açıldı

Samsun Üniversitesi'nin (SAMÜ) 19 Mayıs ilçesindeki Ballıca Kampüsü'nde yapımı tamamlanan Rektörlük ve İdari Bilimler Yerleşkesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda üniversite yöneticileri, kamu ve siyaset temsilcileri yer aldı.

Törende yapılan konuşmalar:

Programda konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun'un eğitim, sanayi ve teknoloji ekseninde birlikte ilerlediğini vurguladı. Vali Tavlı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Samsun’un merkezinin batısında bilimin yuvaları hem zirvede hem birlikte çalışıyorlar. Bir taraftan da Samsun’un merkezinin doğusunda, Canik Kampüsü başta olmak üzere Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumumuz, BAYKAR’ımız ve Samsun Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi ile de doğusunda sosyoekonomik kalkınma zirveye taşınmakta. Ve başta saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın destekleri, Cumhurbaşkanlığı Kabinemizin saygıdeğer bakanlarının destekleri, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız ve saygıdeğer milletvekillerimizin katkıları, Büyükşehir Belediye Başkanımızın katkıları, iş dünyamızın katkılarıyla beraber Samsun’umuz, Türkiye Yüzyılı’nı Samsun Yüzyılı yapacak çalışmalara hep birlikte omuz vermektedir. Üniversitelerimiz; bilginin üretildiği, geleceğin tasarlandığı, gençlerin yetiştiği, şehirlerin aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine de yön veren kurumlardır."

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Ballıca Kampüsü'nün geçmişte harabe ve depo olarak kullanılan bir alanın dönüştürülmesiyle bugünkü hâline geldiğini anlattı. Muş, "Gerçekten örnek teşkil edecek olan bir kampüs oldu burası. Harabe bir alan verildi. Eski yapılar, daha önce farklı amaçlar için depo olarak kullanılan bir alan, bir eğitim ve öğretim yuvasına dönüştürüldü. Bir hikâyesi olan üniversite oldu burası" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, eğitimin bireyin karakter gelişimindeki rolüne dikkat çekti: "Karakterin son aşaması üniversitedir. Başlangıcı anne ve babadır, yani bulunduğu aile ortamıdır. Üniversite aynı zamanda şehre şunu vermeli: O yüksek karakteri vermeli."

AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu ise üniversitelerdeki büyüme anlayışına ilişkin görüşlerini paylaştı: "Üniversitelerin artık niceliksel değil, niteliksel bir yapısına ihtiyacımız var. Obez bir büyümeden ziyade nitelikli ve dikey bir büyümeye, yatay bir büyümeden ziyade dikey bir büyümeye ihtiyacımız var."

Yerleşkenin işlevi ve kentle ilişkisi:

SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, yeni yerleşkenin üniversitenin sekiz yıllık gelişim sürecinde önemli bir adım olduğunu belirtti. Aydın, yerleşkenin yalnızca fiziki bir yapı olmayacağını vurgulayarak şunları söyledi: "Burası üniversitemizin kurumsal aklının çalışacağı yer olacaktır. Öğrencilerimiz için kararlar alınacak, akademik çalışmalarımızı güçlendirecek projeler şekillenecek, kaynaklarımız planlanacak ve şehirle, sanayiyle, kamu kurumlarıyla yeni iş birlikleri kurulacaktır. Uluslararası üniversite anlayışımızın idari düzlemdeki karşılığı olarak şeffaf, erişilebilir, iletişime ve ortak üretime açık bir yapı olmasını istedik. Yıkmak yerine dönüştürmeyi tercih ettim. Çünkü bir şehrin hafızasının da en az geleceği kadar kıymetli olduğuna inanıyorum."

Konuşmaların ardından dua edilip kurdele kesimi gerçekleştirildi. Protokol üyeleri yeni yerleşkede incelemelerde bulundu ve binanın kente katkısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programa ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, il müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Açılış, kampüsün dönüştürülmüş bir alandan üniversitenin idari merkezine dönüşüm sürecinin simgesi olarak değerlendirildi.

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ’NİN (SAMÜ) 19 MAYIS İLÇESİNDEKİ BALLICA KAMPÜSÜ’NDE İNŞA EDİLEN REKTÖRLÜK VE İDARİ BİLİMLER YERLEŞKESİ DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI. TÖRENDE KONUŞAN PROTOKOL ÜYELERİ, ÜNİVERSİTENİN FİZİKİ VE AKADEMİK GELİŞİMİNE DİKKAT ÇEKEREK NİTELİKLİ BÜYÜME VURGUSU YAPTI.