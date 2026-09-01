Gölcük'te riskli yapılarla mücadele sürüyor: iki metruk bina daha yıkıldı

Gölcük'te iki metruk bina daha yıkıldı

Gölcük Belediyesi ekipleri, ilçede can ve mal güvenliğini tehdit eden iki metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Müdahale Şirinköy ve Saraylı mahallelerinde yapıldı ve ilçede şimdiye kadar yıkımı tamamlanan sorunlu yapı sayısı 153 olarak kayda geçti.

yıkım çalışmasının ayrıntıları:

Saraylı Mahallesi'ndeki yapının yıkımı için gerekli yasal süreçler titizlikle yürütüldü. Binaya ilişkin rölöve ve restitüsyon projeleri hazırlandı ve uygulama öncesi Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayı alınarak işlem tamamlandı.

Şirinköy'deki diğer yapıda da göçme riski tespit edilmesi üzerine belediye ekipleri müdahalede bulundu ve yapının kontrollü biçimde tahliyesi ile yıkımı gerçekleştirildi.

belediyenin güvenlik önceliği:

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada, ilçe genelinde onarımı veya güçlendirilmesi yapılmamış metruk ve orta hasarlı yapıların yıkımını tamamladıklarını, vatandaşların can ve mal güvenliğini öncelik olarak gördüklerini bildirdi. Sezer, risk taşıyan yapıların tespit edilip yasal prosedürler tamamlandıkça yıkımların süreceğini ifade etti.

GÖLCÜK'TE GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURAN İKİ METRUK BİNANIN DAHA YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.