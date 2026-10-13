Güney'de birlik ve müzik rüzgârı: 'Türkiye Yüzyılı, Ülküde Birlik Gecesi' coşkuyla geçti

konser alanında coşku:

Denizli'nin Güney ilçesi, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı, Ülküde Birlik Gecesi" ile müzik ve birlik atmosferine büründü. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Güney İlçe Teşkilatı'nın organize ettiği etkinlik, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Meydanı dolduran izleyiciler, alkışlar ve tezahüratlarla gece boyunca sanatçılara eşlik etti; birlik, beraberlik ve milli değer vurgusu ön plandaydı.

sanatçıların performansı:

Etkinlikte ilk olarak sahneye çıkan Ümran Gülcan, seslendirdiği eserlerle dinleyicilere keyifli anlar yaşattı ve konser atmosferini ısıttı. Gecenin en çok beklenen ismi Ali Kınık ise sahneye çıktığı andan itibaren güçlü yorumu ve sevilen şarkılarıyla meydanı coşturdu. Kınık'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden katılımcılar, zaman zaman duygusal anlar yaşadı; hareketli parçalarla coşku doruğa ulaştı. Sanatçıların performansı, organizasyonun en çok konuşulan bölümlerinden biri oldu.

örgüt yetkililerinden mesajlar:

Ülkü Ocakları Denizli İl Başkanı Özgür Solak, konuşmasında Türk gençliğinin önemine dikkat çekti. Solak, "Ülkü Ocakları dünyanın en büyük gençlik hareketi olarak çalışmalarını ve hizmetlerini devam ettirmektedir. Çünkü bir milletin geleceğe dair en önemli hazinesi gençliğidir" ifadelerini kullandı. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet ettiğini hatırlatarak, Alparslan Türkeş'in büyük Türkiye idealine ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gençliğe verdiği öneme değindi.

gençliğe emanet vurgusu:

Solak, Ülkü Ocakları'nın gençlere yönelik sorumluluğunu şu sözlerle özetledi: "Görüşü ne olursa olsun bütün Türk gençliği Ülkü Ocakları’nın emanetidir. Onların sıkıntılarını, sorunlarını çözmek bizim öncelikli görevimizdir. Hamdolsun ki Türk gençliği en güzel şekilde yetiştirilmektedir. Vatanını, milletini, bayrağını, dinini bilen bir gençlik yetiştirilmektedir. Gelecekte gençliğimizden çok emin bir şekilde umutluyuz ve güvendeyiz." Konuşmasının sonunda Solak, organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen Güney Ülkü Ocakları teşkilatına ve geceye katılan vatandaşlara teşekkür etti.

DENİZLİ’NİN GÜNEY İLÇESİ, MÜZİK VE COŞKU DOLU BİR GECEYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI. ÜLKÜ OCAKLARI EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI GÜNEY İLÇE TEŞKİLATI TARAFINDAN DÜZENLENEN "TÜRKİYE YÜZYILI, ÜLKÜDE BİRLİK GECESİ", VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.