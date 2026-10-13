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Manisalı fotoğrafçılar 'Son Çan Ustası' ve 'Çömlek' serileriyle Osman Önder Kupası'nda tur atladı

Bursa'da düzenlenen BUFSAD Osman Önder Kupası'nda Manisalı fotoğrafçılar Nesrin Kılıç ve İsmail Aybey, sekizer fotoğraflık serileriyle bir üst tura çıktı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Manisalı fotoğrafçılar 'Son Çan Ustası' ve 'Çömlek' serileriyle Osman Önder Kupası'nda tur atladı

Manisalı fotoğrafçılar 'Son Çan Ustası' ve 'Çömlek' serileriyle Osman Önder Kupası'nda tur atladı

Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (BUFSAD) tarafından düzenlenen ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu onaylı BUFSAD Osman Önder Kupası 3. Fotoğraf Yarışmasında Manisalı fotoğraf sanatçıları Nesrin Kılıç ile İsmail Aybey eserleriyle bir üst tura yükseldi.

yarışma katılımı ve değerlendirme:

Yarışmaya Türkiye’nin farklı şehirlerinden 105 sanatçı katıldı ve toplam 815 eser değerlendirildi. Organizasyon, kültür, zanaat ve günlük yaşamı konu alan fotoğraf serilerini proje bazında inceledi. Her projenin 8 fotoğraftan oluşması koşuluyla yapılan değerlendirmede Manisa'dan katılan iki sanatçı da sekizer fotoğraftan oluşan projeleriyle başarılı oldu.

manisalı serilerin odağı ve anlatımı:

Nesrin Kılıç yarışmada unutulmaya yüz tutan geleneksel zanaatları ve ustaların emeğini anlattığı Son Çan Ustası isimli serisiyle öne çıktı. İsmail Aybey ise toprağın sanata dönüşümünü ve emektar ellerin hikâyesini belgeleyen Çömlek serisiyle tura kaldı. Her iki çalışma da belgesel fotoğrafçılık yaklaşımıyla Manisa'nın zanaat mirasını ulusal düzeyde temsil etti.

Osman Önder Kupası'nı kazanabilmek için yarışmacıların üç yıl boyunca farklı konularda hazırladıkları sekizer fotoğraflık projelerle turları geçmeleri gerekiyor. Üç yıl üst üste turları geçenler Osman Önder Kupası'nı almaya hak kazanıyor; Manisalı fotoğrafçılar da bu hedef doğrultusunda yarışmada yoluna devam edecek.

İSMAİL AYBEY İSE TOPRAĞIN SANATA DÖNÜŞÜMÜNÜ VE EMEKTAR ELLERİN HİKÂYESİNİ BELGELEDİĞİ &quot;ÇÖMLEK&quot;...

İSMAİL AYBEY İSE TOPRAĞIN SANATA DÖNÜŞÜMÜNÜ VE EMEKTAR ELLERİN HİKÂYESİNİ BELGELEDİĞİ "ÇÖMLEK" İSİMLİ SERİSİYLE YARIŞMADA TUR ATLAMAYI BAŞARDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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