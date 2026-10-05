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Ataşehir imar soruşturmasında 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Aralarında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in bulunduğu 13 şüpheli, Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyonu sonrası adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ataşehir imar soruşturmasında 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ataşehir imar soruşturmasında 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Operasyonun detayları:

Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, bazı inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet talep edildiği iddiaları ile menfaat karşılığında imar değişikliklerine onay verildiği yönündeki şikayetler araştırıldı.

Yürütülen inceleme ve operasyon neticesinde, haklarında gözaltı kararı verilen kişiler arasında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş olmak üzere toplam 13 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Adliyeye sevk süreci:

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifade ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolleri ve gerekli prosedürlerin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Kamuoyuna yansıyan iddialar soruşturma dosyasında değerlendirilmeye devam ediyor.

Belediye çevresinde yürütülen soruşturmanın kapsamı, dosyaya giren deliller ve soruşturma makamlarının ilerleyen süreçte yapacağı işlemlerle netleşecek. Resmi makamlardan yapılacak açıklamalar bekleniyor.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Güneş dahil 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Güneş dahil 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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