Costa: müzakerelerde Avrupa'yı tek kişi değil ekip temsil etmeli

Dublin'de zirve sonrası açıklama:

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen 9. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Rusya-Ukrayna barış müzakerelerindeki Avrupa rolüne ilişkin soruları yanıtladı. Costa, Avrupa'nın bu süreçte tek bir simge şahsiyete indirgenemeyeceğini, temsilin ekip çalışması ile sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıya ev sahibi ülkeyi temsilen katılan İrlanda Başbakanı Micheal Martin zirvede Ukrayna'ya desteğin, hibrit tehditlere karşı iş birliğinin, rekabet gücünün ve uygun maliyetli enerjinin öne çıktığını aktardı ve "Ukrayna'ya sarsılmaz desteğimizi ve onunla dayanışmamızı yeniden teyit ettik" dedi.

AB'nin müzakere öncelikleri:

Costa, zirvenin ana gündeminin Ukrayna için "adil ve kalıcı barış" arayışı olduğunu söylerken AB'nin müzakere önceliklerini üç başlık altında sıraladı: ateşkes, Karadeniz'de seyrüseferin yeniden sağlanması ve bir barış anlaşmasının koşullarının oluşturulması. Costa, bu hedeflerde şimdiye kadar sınırlı somut ilerleme kaydedildiğini; bunun nedeninin ise Rusya'nın savaşta şiddeti artırmaya devam etmesi olduğunu ifade etti.

Costa ayrıca Ukrayna'nın diğer Avrupa devletleri gibi egemen bir ülke olduğunu ve ittifaklarını tercih etme özgürlüğüne sahip olması gerektiğini vurguladı: "Avrupa, imparatorlukları tarihin çöplüğüne attı ve bunların yeniden canlandırılmasına asla izin vermeyeceğiz."

Dayanışma ve güvenlik bağlamı:

AB Konseyi Başkanı, Avrupa'nın güvenliğinin geleceğinin Avrupa olmadan tartışılamayacağını belirtti ve kıtanın zaten yerleşik bir güvenlik mimarisi bulunduğunu; ancak son yıllarda Rusya'nın bu mimariyi güç kullanarak zayıflatmaya çalıştığını söyledi. Costa, sürecin Ukrayna işgaliyle doruğa ulaştığını ve Avrupa ülkelerinin dış politikalarını ve aralarındaki barışı uzun yıllardır yönlendiren temel ilkeleri savunmaya kararlı olduklarını ekledi.

Basın toplantısında Costa, Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğini sürdürdüğünü, bu desteğin siyasi, mali, diplomatik ve askeri unsurlar içerdiğini vurguladı: "Güvenliğimiz, Ukrayna'nın güvenliği ile başlıyor." Müzakere sürecine ve tüm diplomatik çabalara destek vereceklerini; hedefin önce ateşkes, nihai hedefin ise ilkelere dayanan adil ve kalıcı bir barış olduğunu belirtti.

Rusya ile ileride yapılabilecek barış görüşmelerinde Avrupa ve AB'yi tek bir kişinin temsil etmesi gerektiği yönündeki tartışmaya yanıt veren Costa, müzakere heyetlerinin hazır olduğunu ve "farklı konularda Avrupalılar adına konuşacak uygun kişilerimiz de var" diyerek hem ekip yaklaşımını hem de hazır bulunan yetkin isimleri işaret etti.

Basın toplantısına katılan İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin ise Avrupa Siyasi Topluluğu'nun artan jeopolitik gerilimler karşısında diyalog ve iş birliği için önem taşıdığını vurguladı: "Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sorunlar, ulusal sınırlarda durmuyor. Hiçbir ülke de bu sorunları tek başına çözemez." Parmelin, bir sonraki zirvenin 15 Nisan 2027'de Zürih'te düzenleneceğini açıkladı.

Zirvede "Güçlü, güvenli ve bağlantılı Avrupa" teması çerçevesinde inovasyon, bağlantısallık ve uygun fiyatlı enerji aracılığıyla rekabet gücünü artırma başlıkları ele alındı. Toplantıya 27 AB üyesi ülkenin yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Arnavutluk, Sırbistan, İngiltere ve Kanada gibi devletlerin başbakan ve devlet başkanları davet edildi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde Avrupa’yı kimin temsil edeceğine ilişkin tartışmalar üzerine, "Müzakerelerde Avrupalılar adına konuşacak uygun kişilerimiz var" dedi. Costa, Avrupa’nın temsilinin bir ekip çalışması olması gerektiğini savundu.