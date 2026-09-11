Ataşehir’de enerji dönüşümü sergisi ziyaretçilere yarını deneyimletiyor

Ataşehir Belediyesi, Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ortaklığında hazırlanan 'Enerji Dönüşümü - Yarını Güçlendirmek' sergisi 10 Eylül'de İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde açıldı. Uluslararası gezici formatta tasarlanan sergi, ziyaretçilere enerji geçişini çok boyutlu ve katılımcı bir yaklaşımla tanıtıyor.

Serginin odağı:

Sergi, fosil yakıtlardan güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir kaynaklara geçişi, enerji verimliliği ve yeşil inovasyon konularını ele alıyor. Kentsel bağlamda toplu taşımanın güçlendirilmesi, mikro hareketlilik çözümleri ve dijital teknolojilerin geleceğin kentlerindeki rolü serginin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Ayrıca enerji dönüşümünün sosyal yönü vurgulanarak enerji yoksulluğu ve dönüşümün maliyetlerinin adil paylaşımı gibi meseleler interaktif içeriklerle ziyaretçilere aktarılıyor.

Ziyaretçi deneyimi ve yerel hedefler:

Beş interaktif küpten oluşan sergi, çocuklardan yetişkinlere ve karar vericilere kadar geniş bir kitleye hitap ediyor. İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde bir ay boyunca açık kalacak etkinlik, Ataşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve dirençli kent hedefleriyle örtüşen bir yerel farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Sergi, teknik anlatıların ötesine geçerek katılımcılara uygulamalı deneyimler sunuyor ve enerji ile iklim politikalarının kent ölçeğinde nasıl somutlaştırılabileceğini gösteriyor.

Haydar Gürkan Yıldız, açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel’in sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve dirençli bir kent vizyonu doğrultusunda, bugün Ataşehir’de ’Enerji Dönüşümü: Yarını Güçlendirmek’ sergisine ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İklim krizi ve dönüşümü yalnızca ulusal ya da küresel ölçekte değil, esas olarak kentlerde ve yerel yönetimlerin attığı somut adımlarda hayat buluyor. Ataşehir Belediyesi olarak biz de bu dönüşümün önemli bir parçası olmayı hedefliyoruz. Bu serginin interaktif yapısıyla çocuklarımızdan gençlerimize, tüm hemşehrilerimize enerji dönüşümünü yalnızca anlatmakla kalmayıp, kendilerine bunu deneyimleme fırsatını da sunacağımıza inanıyoruz. Bu değerli iş birliği için ve serginin Ataşehir’e kazandırılmasında katkıları için Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’na, GIZ’e ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Daha yaşanabilir, daha adil ve daha sürdürülebilir bir gelecek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz dedi.

Açılış töreni hatıra fotoğrafı çekimi ve serginin gezilmesiyle sona erdi. Organizasyon, enerji ve iklim konularının küresel tartışmalardan yerel uygulamalara nasıl taşınabileceğine dair somut bir örnek sunuyor.

Ataşehir'de "Enerji Dönüşümü" sergisi açıldı