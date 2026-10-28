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Düzce'de cumhuriyet ve Atatürk temalı öğrenci sergisi ziyaretçiye açıldı

Düzce Üniversitesi'nde 29 Ekim ve 10 Kasım temalı sergi açıldı; mimarlık, resim ve heykel öğrencilerinin eserleri 10 Kasım 2026'ya kadar görülebilir.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 17:14

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Düzce'de cumhuriyet ve Atatürk temalı öğrenci sergisi ziyaretçiye açıldı

Sergi açılışı ve düzenleyen birimler

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesindeki Mimarlık, Heykel ve Resim Bölümleri tarafından hazırlanan serginin açılışı, Cumhuriyet Konferans Salonu Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, fakülte ile öğrencilerin ortak çabasını ve Cumhuriyet Bayramı ile Atatürk'ü anma haftasının birlikteliğini yansıtıyor.

Açılışa katılanlar ve protokol:

Açılışa; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztürk ve Prof. Dr. Mustafa Koç, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Er, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Özlem Sallı Bideci, Mimarlık, Resim ve Heykel Bölümü akademisyenleri, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ile sanatseverler katıldı.

Sergide öne çıkan çalışmalar ve danışmanlıklar:

Resim-Heykel-Mimarlık Bölümleri ortak sergisinde farklı disiplinlerden eserler bir araya geldi. Prof. Dr. Özlem Sallı Bideci tarafından hazırlanan "Yüzüm Cumhuriyet" çalışması ile Mimarlık Bölümü öğrencilerinin, Dr. Öğr. Üyesi Dizem Miray Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Dilara Gökçen Üner danışmanlığında sundukları "AN’dan MekAN’a Cumhuriyet" projesi ilgi çekti. Heykel ve Resim Bölümü öğrencilerinin "Cumhuriyet ve Atatürk" temalı eserleri de ziyaretçiler tarafından beğeniyle izlendi.

Sergide yer alan işler, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ve 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası duygusunu bir arada sunuyor; öğrencilerin farklı teknik ve anlatım arayışları sergi mekanında görünür hale geliyor. Katılımcılar serginin akademik işbirliği ve toplumsal anlam açısından da önem taşıdığını vurguladı.

Sergi, 10 Kasım 2026 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak ve fakültenin etkinlik takvimi kapsamında sanatseverleri bekliyor.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK, HEYKEL VE RESİM BÖLÜMLERİ...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK, HEYKEL VE RESİM BÖLÜMLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI VE 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA VE ATATÜRK HAFTASI” TEMALI SERGİNİN AÇILIŞI, CUMHURİYET KONFERANS SALONU FUAYE ALANI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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