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Şişli'de akşam fırtınası yolları göle çevirdi, onlarca araç mahsur kaldı

İstanbul Şişli'de akşamki sağanak ve fırtına kanalizasyonda patlamaya neden oldu; Kadırgalar Caddesi'nde onlarca araç suyun içinde kaldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 19:03

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EDİTÖR: Aslı Han

Şişli'de akşam fırtınası yolları göle çevirdi, onlarca araç mahsur kaldı

Sağanak ve fırtına şişli'de etkili oldu:

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış ve fırtına, Şişli'de yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede bölgedeki bazı cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu.

Kadırgalar Caddesi'nde kanalizasyon patlaması:

Kadırgalar Caddesi'nde meydana gelen kanalizasyonun patlaması sonucu yollar göle döndü ve onlarca araç suyun ortasında kaldı.

Ulaşım ve günlük yaşam etkisi:

Yağışın ve taşan altyapının etkisiyle bölgedeki ulaşımda aksama yaşandı; akşam saatlerinde şehir içi trafiği ve günlük hayat olumsuz etkilendi.

İSTANBUL ŞİŞLİ’DE SAĞANAK YAĞIŞLA BİRLİKTE FIRTINA ETKİLİ OLURKEN, KANALİZASYONLAR TAŞTI, YOLLAR...

İSTANBUL ŞİŞLİ’DE SAĞANAK YAĞIŞLA BİRLİKTE FIRTINA ETKİLİ OLURKEN, KANALİZASYONLAR TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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