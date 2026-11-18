çatışmanın yeni dalgası:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi merkezinde ateşkese rağmen başlattığı yeni operasyonlar, geçmişte evlerinden edilmiş olan ve Nuseyrat, Bureyc ile Maghazi mülteci kampları çevresinde barınan onlarca Filistinli aileyi yeniden yerinden etti. Hareketlilik, Selahaddin Caddesi yönünde ilerleyen tanklar nedeniyle caddenin trafiğe kapatılması ve yoğun İHA uçuşları ile gözlendi.

Askeri kaynakların saldırıları sınırlı olarak nitelendirmesine rağmen bölgede artan hava ve topçu faaliyetleri, zaten ağır koşullar altında yaşayan sivillerin durumunu daha da kötüleştirdi. Yeniden göç zorunluluğu ve panik, kamplarda güvenli alan arayan ailelerin sayısını artırdı.

mülteci kamplarında yeniden yerinden edilme:

İsrail'in daha önceki saldırılarında evlerini terk etmek zorunda kalan aileler, bu kez sığındıkları yerlerden yeniden göç etmek zorunda kaldı. Nuseyrat, Bureyc ve Maghazi mülteci kamplarının kuzeydoğusunda yaşayan onlarca ailein hareket ettiği bildirildi. Saldırıların eşlik ettiği tahliye emirleri, yerel kaynaklar tarafından kampların daraltılması amacıyla yapıldığı şeklinde değerlendiriliyor.

Görgü tanıkları, operasyon sırasında silah sesleri, top atışları ve İHA hareketliliğinin yoğun olduğunu aktardı. Selahaddin Caddesi çevresinde ilerleyen zırhlı araçlar, yerel sivil trafiğini durdurdu ve alanın güvenliğini tehdit etti.

görgü tanıkları ve sağlık endişeleri:

Maghazi Mülteci Kampı sakini Ezz Abu Shahada, saldırılar sırasında ailesiyle yeniden yer değiştirmek zorunda kaldıklarını anlattı. Shahada, kızının kısa süre önce hastaneden taburcu edildiğini ancak halen tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu belirtti ve sağlık koşullarının yer değiştirme nedeniyle daha da kötüleştiğini vurguladı.

Shahada yaşadıklarını şöyle özetledi: evlerinin savaş sırasında hasar gördüğünü, kalan küçük alanlarda yaşadıklarını ve uygun tıbbi bakım gereken kızının çantalar arasında dinlenmek zorunda kaldığını söyledi. Aile, evden ayrıldıktan kısa süre sonra bölgede büyük bir patlama meydana geldiğini bildirerek kaçış anındaki çaresizliği aktardı.

Dünya, bize merhamet edin, bize acıyın çağrısını yapan Shahada, uluslararası toplumdan krizin sonlandırılması için müdahale talep etti ve sivillerin koruma altına alınması gerektiğini kaydetti.

hamas'ın tepkisi ve uluslararası çağrılar:

Hamas, İsrail'in tahliye emirlerini ve bombardıman tehdidini ateşkes anlaşmasına ve uluslararası insancıl hukuka açık bir ihlal olarak nitelendirdi. Açıklamada, sahadaki askeri hareketliliğin Filistinlileri Gazze Şeridi içinde dar alanlara sıkıştırmaya yönelik sistematik bir girişim olduğu iddia edildi.

Hamas yetkilileri, İsrail hükümetinin iç siyasi gerilimlerden kaçınmak amacıyla saldırıları tırmandırdığı değerlendirmesini paylaştı ve hem İsrail hem de ABD yönetimini olası ihlallerden sorumlu tuttu. Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve ateşkes garantörü ülkelere yönelik çağrıda bulunularak saldırıların durdurulması, zorla yerinden etme politikalarının sonlandırılması ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması talep edildi.

Şu an için bölgede sivil güvenliği sağlama ve insani yardım kanallarının açılması yönünde acil adımlar atılmasının gerekliliği yerel kaynaklar ve insani yardım aktörleri tarafından sıkça vurgulanıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde ateşkese rağmen başlattığı yeni saldırılar, geçmiş saldırılarda yerinden edilen ve Nuseyrat, Bureyc ile Megazi mülteci kampları yakınında barınan onlarca Filistinli aileyi yeniden göçe zorladı.