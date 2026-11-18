Kırıkkale'de jandarma operasyonu:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Yapılan operasyonlarda; çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç hükümlü gözaltına alındı.

operasyon detayları:

Yakalananlar arasında 38 yaşındaki R.U. ile ilgili arama, "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan gerçekleşti. Diğer şüpheliler 32 yaşındaki M.K. ("uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama") ve 33 yaşındaki F.Ç. ("kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak") olarak bildirildi.

hükümlülerin cezaları ve yasal süreç:

Edinilen bilgiye göre, R.U.'nun kesinleşmiş 10 yıl, M.K.'nin 8 yıl 4 ay ve F.Ç.'nin 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunuyor. Jandarmadaki işlemlerinin ardından tüm hükümlüler adliyeye sevk edildi ve ceza infaz kurumuna gönderildi.

JANDARMADAKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN 3 HÜKÜMLÜ, CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLDİ.