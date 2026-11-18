Kaza yerinde yaşananlar:

Kaza, Aksaray-Konya karayolu Bozcamahmut mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.U. yönetimindeki 66 HN 618 plakalı tıra aynı yönde ilerleyen S.K. idaresindeki 44 AIG 227 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve tedavi:

Sahadaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tır sürücüsü ile otomobil sürücüsü ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin bilgiler:

Kaza sonrası jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları ile araçlarda oluşan maddi hasar tespit edildi. Olayla ilgili diğer ayrıntılar yetkililerce değerlendiriliyor.

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