Malatya'da minibüs ile traktörün çarpışması sonucu üç kişi yaralandı

Kaza, Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir Sürgü mevkiinde saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Olayda, Adıyaman istikametinden ilerleyen araçların karıştığı arkadan çarpma sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman yönünden gelen E.E. (36) idaresindeki 44 AEY 742 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden Y.C. (28) yönetimindeki 44 DV 301 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile traktörde yolcu olarak bulunan E.C. (29) yaralandı.

Kaza yerinde ilk müdahale:

İhbar üzerine bölgeye derhal jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık kuruluşlarına kaldırıldı ve tedaviye alındı.

soruşturma ve trafik durumu:

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın etkilediği güzergâhta güvenlik önlemleri alındı ve trafik akışında kontrollü düzenlemeler yapıldı.

MALATYA'DA MİNİBÜSÜN TRAKTÖRE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.