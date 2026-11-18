Eskişehir'de kamyonetin çarptığı heykel ve banka ilişkin soruşturma

Eskişehir'de İsmet İnönü Caddesi üzerinde manevra yapan bir kamyonetin, cadde kenarındaki bir heykel ile bir bankaya çarpması sonucu kamu malında hasar meydana geldi. Olayın bildirilmesinin ardından bölgedeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde kontrolü sağlarken manevra yapan kamyonetin sürücüsü, bölgede bulunan heykel ve bankaya çarparak maddi zarar oluşturdu. İlk tespitler olayın kamuya ait kent mobilyaları ve sanat eserlerine yönelik bir zarar oluştuduğunu gösterdi.

Soruşturma ve gözaltı:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, kent mobilyalarına, sanat eserlerine ve ortak kullanım alanlarına zarar verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, sorumluların tespiti için güvenlik kameralarının kontrol edildiğini bildirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen kamyonet sürücüsü, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

ESKİŞEHİR'DE İSMET İNÖNÜ CADDESİ ÜZERİNDE BULUNAN HEYKEL VE BANKA MANEVRA YAPTIĞI SIRADA ÇARPARAK ZARAR VEREN KAMYONET GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.