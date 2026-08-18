atü, 2026 yks yerleştirmelerinde tam kapasiteye ulaştı

yerleştirme sonuçları

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tüm kontenjanlarda yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Üniversitenin hem lisans hem de önlisans programlarındaki kontenjanların eksiksiz dolması, ATÜ’ye yönelik başvuru ve tercih yoğunluğunu ortaya koydu.

üniversitenin tercih edilme sebepleri

ATÜ, nitelikli eğitim, güçlü akademik kadro ve teknoloji odaklı vizyonu ile bu yıl da aday öğrencilerin odağında yer aldı. Bu özellikler, üniversitenin doluluk oranına doğrudan katkı sağlayan başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor ve kurumun akademik itibarını pekiştiriyor.

rektörün mesajı

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, "ATÜ’lü olmak bir değerdir" sloganıyla öğrenci odaklı eğitim anlayışını sürdürdüklerini vurguladı. Sözen, ATÜ ailesine yeni katılan öğrencileri tebrik ederek, başarılı ve verimli bir eğitim-öğretim yılı dileğinde bulundu.

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ATÜ), 2026 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASIYLA BİRLİKTE ADAY ÖĞRENCİLERİN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI.