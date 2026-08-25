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Çorum'da gençlere kapsamlı YKS hazırlık kursları başlıyor

Çorum Belediyesi, 2026-2027 YKS hazırlık kursları için başvuruları 31 Ağustos-6 Eylül arasında alacak; giriş sınavı 8 Eylül, dersler 14 Eylül’de başlayacak.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Çorum'da gençlere kapsamlı YKS hazırlık kursları başlıyor

Çorum Belediyesi YKS destek programını duyurdu

Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri, 2026-2027 dönemi için üniversiteye hazırlık sürecinde gençlere destek olmak amacıyla YKS hazırlık kursları düzenliyor. Kurslara katılacak öğrenciler, merkezler tarafından yapılacak giriş sınavıyla belirlenecek. Ön başvurular ve sınav süreciyle ilgili tarihler, online başvuru sistemi üzerinden ilan edildi.

Başvuru ve sınav takvimi:

Adaylar başvurularını 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında Çorum Belediyesi Online Başvuru Sistemi üzerinden tamamlayabilecek. Kurs giriş sınavı 8 Eylül Salı günü yapılacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler, kesin kayıt işlemlerini 9-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirebilecek. Dersler ise 14 Eylül tarihinde başlayacak.

Kurs içeriği ve kontenjan:

YKS hazırlık programı, öğrencilerin sınava daha kapsamlı hazırlanabilmesi için haftalık 30 saat ders, etüt çalışmaları ve soru çözümleri sunacak. Programa ayrıca 40 deneme sınavı, öğrenci takip sistemi ve tercih danışmanlığı gibi destekler de dahil edilecek. Kursa toplam 104 öğrenci alınacak; kontenjan dağılımı 40 sayısal, 40 eşit ağırlık ve 24 TYT olarak belirlendi.

Çorum Belediyesi, bu kurslarla gençlerin sınav hazırlık sürecinde eşit ve erişilebilir bir destek sağlamayı amaçlıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların başvuru tarihleri ve sınav takvimine göre hareket etmesi gerekiyor.

ÇORUM BELEDİYESİ GENÇLİK MERKEZLERİ TARAFINDAN GENÇLERİN ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLIK SÜRECİNE...

ÇORUM BELEDİYESİ GENÇLİK MERKEZLERİ TARAFINDAN GENÇLERİN ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLIK SÜRECİNE DESTEK OLMAK AMACIYLA DÜZENLENECEK OLAN 2026-2027 DÖNEMİ YKS HAZIRLIK KURSLARINA BAŞVURULAR 31 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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