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OMÜ'nün uluslararası adımı: St. Thomas'ta plastik cerrahi tecrübesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ümid Hüseynzade, King's College St. Thomas Hastanesi'nde bir aylık plastik ve rekonstrüktif cerrahi stajını tamamladı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

OMÜ'nün uluslararası adımı: St. Thomas'ta plastik cerrahi tecrübesi

OMÜ'lü stajyer doktor St. Thomas Hastanesi'nde klinik deneyim kazandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi İngilizce Programı öğrencisi Stajyer Doktor Ümid Hüseynzade, Birleşik Krallık’ın köklü sağlık merkezlerinden King’s College London bünyesindeki 900 yıllık geçmişe sahip St. Thomas Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği'nde bir aylık klinik stajını (clinical elective) başarıyla tamamladı.

Stajın kapsamı ve katılım:

Uluslararası kabul oranının sınırlı olduğu ve sınırlı sayıda tıp öğrencisinin seçildiği bu prestijli programda Hüseynzade, ameliyat ve poliklinik süreçlerine aktif olarak katıldı. Staj süresince özellikle alanda tanınmış isimlerden Dr. Naveen Cavale ve ekibiyle birlikte çalışarak rekonstrüktif cerrahi uygulamalarını doğrudan gözlemleme ve uygulama fırsatı buldu. Bu deneyim, öğrenciye küresel cerrahi standartlarını yerinde görme ve mesleki becerilerini uluslararası çerçevede değerlendirme imkânı sağladı.

Üniversite tarafından takdir ve öğrencinin yorumu:

Üniversite, başarılı stajyer doktoru tebrik ederek mesleki ve akademik yolculuğunda başarılarının devamını diledi. Stj. Dr. Ümid Hüseynzade, konuya ilişkin olarak "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Bu yılın Temmuz ayında, King’s College London bünyesinde yer alan ve Birleşik Krallık’ın 900 yıllık tarihi sağlık kurumlarından Saint Thomas Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği’nde bir aylık staj eğitimimi tamamladım. Bu stajı başarıyla tamamlamış olmaktan dolayı mutlu ve gururluyum" ifadelerini kullandı.

Stajın sağladığı uluslararası gözlem ve uygulama imkanları, öğrencinin hem klinik yetkinliğini güçlendirdi hem de OMÜ’yü uluslararası arenada temsil etme fırsatı sundu. Başarılı staj, öğrencinin mesleki gelişimine katkı sağlarken üniversitenin de uluslararası iş birliklerindeki görünürlüğünü destekledi.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) TIP FAKÜLTESİ İNGİLİZCE PROGRAMI ÖĞRENCİSİ STJ. DR. ÜMİD...

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) TIP FAKÜLTESİ İNGİLİZCE PROGRAMI ÖĞRENCİSİ STJ. DR. ÜMİD HÜSEYNZADE, BİRLEŞİK KRALLIK’IN EN KÖKLÜ VE SAYGIN SAĞLIK MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN KİNG'S COLLEGE LONDON BÜNYESİNDEKİ 900 YILLIK TARİHİ GEÇMİŞE SAHİP ST. THOMAS' HASTANESİ'NDE 1 AYLIK PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ KLİNİK STAJINI (CLİNİCAL ELECTİVE) BAŞARIYLA TAMAMLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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