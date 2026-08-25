Balıkesir'de dönüşümün hukuki ve uygulamalı boyutları uzmanların gündemindeydi

Balıkesir'de kentsel dönüşüm süreci uzmanlarla değerlendirildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Kentsel Dönüşüm Sorunları ve Çözüm Önerileri" konferansı, kentsel dönüşümün hukuk, planlama, hak sahipliği ve uygulama boyutlarını uzmanların katılımıyla masaya yatırdı. Etkinlik, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı organizasyonunda Salih Tozan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

katılımcı profili ve moderasyon

Konferansa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın öncülüğünde üst düzey yöneticiler ve meslek odaları temsilcileri katıldı. Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Reyhan Sunci Gülfırat, Aytekin Durmaz, Mehmet Refik Gündoğan, daire başkanları, İnşaat Mühendisleri Odası Balıkesir Şubesi Başkanı Gürkan Özcan, Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı Osman Zeki Şahin, akademisyenler, sektör temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı. Oturum, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Kentsel Dönüşüm Komisyonu Başkanı Turgay Gültekin tarafından yönetildi.

hukuk, planlama ve uygulamadaki öncelikli konular

Konuşmacılar arasında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öz Seçer, İstanbul Eyüpsultan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Av. Ali Rıza İlgezdi ve gayrimenkul hukuku alanında görev yapan Av. Serkan Çakmaklı yer aldı. Oturumlarda özellikle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, idarenin rolü ve maliklerin hakları gibi uygulamaya doğrudan etki eden hukuki meseleler detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, uygulamadaki hukuki belirsizliklerin uzlaşma süreçlerini zorlaştırdığına, sözleşme modellemelerinin şeffaflaştırılması gerektiğine ve hak sahipliği tespitinde standart yaklaşım eksikliğinin sorun yarattığına dikkat çekti.

dönüşümün hedefleri ve belediyenin yaklaşımı

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı İlknur Bozoklu Kirişçi konferansta yaptığı konuşmada kentsel dönüşümün yalnızca fiziksel yenileme olmadığını; mülkiyet, planlama, uzlaşma ve kamu yararı boyutlarını da içerdiğini vurguladı. Kirişçi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışma ilkesini güvenli ve dirençli kentlerin oluşturulması, vatandaş haklarının korunması ve yaşam kalitesinin artırılması olarak özetledi ve hız kadar doğruluk, adalet, şeffaflık ile hukuki güvenliğin de öncelikli olduğunu belirtti.

Program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Konferansa katkı sunan konuşmacılara günün anısına hediye ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Etkinlik, kentsel dönüşüm politikalarının hem teknik hem de hukuki yönlerinin yerelde nasıl uygulanacağına dair yol gösterici tartışmalarla tamamlandı.

BÜYÜKŞEHİR KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ UZMANLARLA MASAYA YATIRDI