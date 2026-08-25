Manisa'da okullara 1 bin 594 kişilik istihdam programı

TYP ile okullara destek sağlanıyor:

Manisa'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında okulların temizlik ve bahçe görevlisi ihtiyacını karşılamak amacıyla Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde 1 bin 594 kişi istihdam edilecek. Program dahilinde 531 bahçe görevlisi ve 1 bin 63 temizlik görevlisi okullarda göreve başlayacak.

Program, Millî Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğinde yürütülecek ve görevlendirilecek personelin alımı aşamalı bir değerlendirme süreci sonunda gerçekleşecek.

başvuru takvimi ve başvuru yöntemleri:

Bahçe görevlisi pozisyonları için başvurular 27-31 Ağustos 2026, temizlik görevlisi pozisyonları içinse 28 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden veya İŞKUR İl Müdürlüğü ve ilçe müdürlükleri aracılığıyla yapabilecek.

başvuru şartları:

TYP kapsamında başvuru yapacak adaylar için aranan asgari koşullar şunlar olacak: başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş ve işsiz olmak, hane halkı gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması ve aynı haneden yalnızca bir kişinin başvurması. Ayrıca adayların son bir yıl içinde Millî Eğitim Bakanlığı kurumlarında (Okul-Aile Birlikleri dahil) çalışmamış olmaları, daha önce herhangi bir TYP programından 9 ay veya daha fazla süreyle yararlanmamış olmaları ve üniversite öğrencisi olmamaları gerekiyor.

Bahçe görevlisi pozisyonları için yukarıdaki şartlara ek olarak özel güvenlik sertifikası ve ilgili diğer şartlar aranacak.

değerlendirme ve göreve başlama:

Başvuruların tamamlanmasının ardından ilgili değerlendirme süreçleri yürütülecek ve hak kazanan adaylar belirlenecek. TYP kapsamında görevlendirilen personel, 10 Eylül 2026 Perşembe günü okullarda görevlerine başlayacak.

MANİSA’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA OKULLARIN TEMİZLİK VE BAHÇE GÖREVLİSİ İHTİYACININ KARŞILANMASI AMACIYLA TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) KAPSAMINDA 1 BİN 594 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK. PROGRAM KAPSAMINDA 531 BAHÇE GÖREVLİSİ VE 1.063 TEMİZLİK GÖREVLİSİ OKULLARDA GÖREV YAPACAK.