Hisarcık'ta personel eğitildi: teknoloji bağımlılığı ve kadına yönelik şiddetle mücadele

Eğitim semineri düzenlendi:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, belediye personeli ile Hisarcık Esire Termal Şirketi çalışanlarının katılımıyla teknoloji bağımlılığı ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bir eğitim semineri gerçekleştirildi. Program, ilçedeki toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçladı.

Semineri Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü düzenledi ve katılımcılara uygulamalı bilgilerin yanı sıra farkındalık oluşturmayı hedefleyen sunumlar yapıldı.

Eğitimde ele alınan başlıklar:

Programda Merve Öğütçü, teknoloji bağımlılığı konusuna odaklanarak bağımlılığın belirtileri, risk faktörleri ve çalışanın hem kendi hem de hizmet verdiği kesim için alabileceği önlemler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Emine Biral ise kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yapılması gerekenler, destek mekanizmaları ve müdahale süreçleri hakkında sunum yaptı; yasal haklar ve yönlendirme yolları üzerinde duruldu.

Seminere katılan Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, düzenlenen eğitimin toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlayacağını belirterek eğitmenlere ve Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Belediye ve termal işletme çalışanlarının hedeflendiği bu tür eğitimlerin, hizmet kalitesini artırmasının yanı sıra yerel düzeyde korunma ve müdahale kapasitesini güçlendirdiği vurgulandı.

HİSARCIK BELEDİYESİ PERSONELİNE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE KADINA YÖNELİK ŞİDDET EĞİTİMİ