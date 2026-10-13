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Gümüşhane'de gençlerin projelerine hayat verecek milli teknoloji atölyesi açıldı

Gümüşhane Üniversitesi'nde açılan Milli Teknoloji Atölyesi, 3B yazıcı ve CNC donanımıyla öğrencilere prototip, eğitim ve yarışma hazırlığı desteği sunacak.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Gümüşhane'de gençlerin projelerine hayat verecek milli teknoloji atölyesi açıldı

Milli Teknoloji Atölyesi öğrencilere kapılarını açtı

Gümüşhane'de hizmete giren Milli Teknoloji Atölyesi, öğrencilerin teknoloji odaklı fikirlerini somut ürünlere dönüştürebilecekleri bir merkez olarak tasarlandı. Atölye, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binasında faaliyet gösterecek; koordinatörlüğünü Bilgisayar Mühendisi Elif Ercel üstleniyor. Merkezi donanım envanterinde üç boyutlu yazıcılar, CNC makineleri ve elektronik-mekanik geliştirme ekipmanları bulunuyor.

kapsam ve imkanlar:

Fakülte veya bölüm ayrımı gözetilmeksizin tüm öğrencilerin yararlanabileceği atölye, tasarım ve prototipleme olanaklarının yanı sıra eğitim ve mentorluk programları da sunuyor. Merkez; bitirme projeleri, Ar-Ge çalışmaları ve TEKNOFEST gibi teknoloji yarışmalarına hazırlık için altyapı sağlayacak. Öğrenciler, atölyede teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürme ve disiplinlerarası ekiplerle drone, üç boyutlu materyal veya elektrikli araç gibi projeler geliştirme fırsatı bulacaklar.

danışmanlık ve kullanım süreci:

Atölyede görev alacak uzman personel ve akademisyenler, öğrencilere danışmanlık desteği verecek; proje aşamalarında teknik yönlendirme ve değerlendirme imkânı sağlanacak. Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, atölyeyi ziyaret ederek öğrencileri merkezden yararlanmaya davet etti ve uygulamalı çalışmanın önemine vurgu yaptı. Kullanım için öğrenciler, rezervasyonlarını MTA360 sistemi üzerinden oluşturabilecekler.

Merkezin açılması, bölgede teknoloji üretimi ve gençlerin proje tabanlı eğitimlerine doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor. Öğrenciler, sağlanan donanım ve mentorlukla hem akademik hem de yarışma odaklı hedeflerine daha etkin hazırlanabilecek.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE KURULAN MİLLİ TEKNOLOJİ ATÖLYESİ, ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİ ODAKLI...

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE KURULAN MİLLİ TEKNOLOJİ ATÖLYESİ, ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİ ODAKLI PROJELER GELİŞTİRMELERİ VE FİKİRLERİNİ SOMUT ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRMELERİ AMACIYLA HİZMETE AÇILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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