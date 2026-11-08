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Avcılar'da gece kaza yaptı: iddiaya göre alkollü sürücü 5 kişiyi yaraladı

Avcılar Cihangir'de iddiaya göre alkollü ve hızlı sürücünün önce bir araca sonra aydınlatma direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı, 1'i ağır.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 03:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Avcılar'da gece kaza yaptı: iddiaya göre alkollü sürücü 5 kişiyi yaraladı

kaza detayları:

Kaza akşam saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi E-5 mevkii Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre alkollü ve hızlı seyreden bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce aynı yönde ilerleyen başka bir araca çarptı, ardından aydınlatma direğine çarpıp durabildi.

Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken olay yerinden gelen ilk bilgilerde toplam 5 kişinin yaralandığı, bunlardan 1'inin ağır durumda olduğu aktarıldı.

müdahale ve kurtarma işlemleri:

İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yolda güvenlik amacıyla 2 şerit trafiğe kapatıldı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarıldı ve sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı.

Yaralı 5 vatandaş ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı; ağır yaralı vatandaşın durumu ekiplerce takip ediliyor.

trafik ve soruşturma:

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve kazanın oluş nedenine dair soruşturma sürüyor.

AVCILAR’DA ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ KAZAYA SEBEP OLDU: 1’İ AĞIR 5 YARALI

AVCILAR’DA ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ KAZAYA SEBEP OLDU: 1’İ AĞIR 5 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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