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Lastik patlaması Gaziantep'te aracı üst geçidin ayağına sapladı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Gaziantep’te lastiği patlayan 06 AS 0359 plakalı hafif ticari araç kontrolü kaybedip üst geçidin ayağına saplandı. Kazada 2 kişi öldü, 2 ağır yaralandı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 02:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Lastik patlaması Gaziantep'te aracı üst geçidin ayağına sapladı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Lastik patlaması sonucu üst geçidin ayağına saplanan araçta 2 kişi yaşamını yitirdi

Gaziantep İpek Yolu'nda seyir halindeyken lastiği patlayan hafif ticari araç, kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı ve araç ok gibi saplandı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza anı ve ilk müdahaleler:

Kaza, iddialara göre sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 06 AS 0359 plakalı hafif ticari aracın aniden lastik patlaması sonucu kontrolden çıkmasıyla gerçekleşti. Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı ve olay yerine sağlık, itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde iki kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan iki kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yapılacak kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma ve olası neden değerlendirmesi:

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. İlk bulgular, lastik patlamasının aracın kontrolünü yitirmesine yol açtığını gösteriyor. Lastik patlamaları, özellikle yüksek hızda olursa direksiyon hakimiyetinin kaybına ve aracın savrulmasına neden olabiliyor; bu tür kazalarda araçların sabit yapılara çarpma riski artıyor. Yetkililer, olay yerinde ve araçta inceleme yaparak kaza nedenini ve oluş şekillerini netleştirecek.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer, aynı güzergâhta seyir eden sürücüleri dikkatli olmaları, araç bakımlarını düzenli yaptırmaları ve lastik kontrollerini ihmal etmemeleri konusunda uyardı.

LASTİĞİ PATLAYAN HAFİF TİCARİ ARAÇ ÜST GEÇİDİN AYAĞINA SAPLANDI: 2 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

LASTİĞİ PATLAYAN HAFİF TİCARİ ARAÇ ÜST GEÇİDİN AYAĞINA SAPLANDI: 2 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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