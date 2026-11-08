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Maltepe Cevizli'de kuaför önünde motosikletli silahlı saldırı

Maltepe Cevizli Bağdat Caddesi'nde motosikletli saldırganların kuaföre ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı, polis kaçan şüphelileri yakalamaya çalışıyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 02:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Maltepe Cevizli'de kuaför önünde motosikletli silahlı saldırı

Olayın gerçekleştiği nokta ve ilk müdahale

Akşam saatlerinde Maltepe Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir kuaför dükkanının önüne motosikletle gelen şahıslar tarafından iş yerine silahla ateş açıldı. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yetkililer yaralıların durumuna ilişkin bilgi verdi; tedavi için sağlık kuruluşuna sevk edildikleri kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin çalışmaları:

Saldırı sonrasında polis ve olay yeri inceleme ekipleri kuaför dükkanında inceleme yaptı. İncelemelerin ardından ekipler, olay yerindeki bulgular doğrultusunda kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor ve yetkililer gelişmeleri takip ediyor.

Maltepe&#039;de kuaför dükkanına silahlı saldırı: 2 yaralı

Maltepe'de kuaför dükkanına silahlı saldırı: 2 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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