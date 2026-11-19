olayın gelişimi:

Olay, dün gece saatlerinde Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi G-76 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede alevlendi; iki aile ve yakınları arasında sözlü anlaşmazlık, tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

polis müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmakta zorlandı. Ekipler, şahısları dağıtmak ve müdahaleyi etkin kılmak amacıyla havaya ateş açtı ve daha sonra biber gazı kullandı. Polis müdahalesiyle kavgaya karışanlar bir süre sonra dağıtıldı.

görüntüler ve tanıklar:

Yaşananlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayıtlarda tarafların sopalarla birbirine saldırdığı ve polislerin biber gazı ile müdahale ettiği anlar yer alıyor. Olayın ayrıntıları ve müdahale süreciyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

AVCILAR İLÇESİNDE İKİ AİLENİN YAKINLARI BİRBİRİNE GİRDİ