Soruşturmanın kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı.

Başsavcılığın soruşturma sürecinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yazı gönderdiği ve Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talep ettiği daha önce bildirilmişti.

Kavcıoğlu'nun istifası ve açıklaması:

Kavcıoğlu, 11 Kasım 2026 tarihinde BDDK Başkanlığından istifa etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kurumun daha fazla yıpranmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan affını istediğini duyurmuştu.

Alınan tedbir ve sürecin devamı:

Soruşturma kapsamında uygulanan adli kontrol tedbiri, Kavcıoğlu'nun yurtdışına çıkışının engellenmesini kapsıyor. Hukuki süreç ve soruşturmanın ilerleyişine ilişkin detaylar, soruşturma makamlarının yürüttüğü işlemlerle belirlenecek.

Fon soruşturmasında Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı