Öcal Uluç hayatını kaybetti

Basın dünyasının deneyimli ismi Öcal Uluç, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat etti. 1937 yılında Balıkesir'in Manyas ilçesinde doğan Uluç, meslek hayatı boyunca Türk gazeteciliğine önemli katkılarda bulundu.

Meslek yaşamı:

Uluç, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte görev aldı ve özellikle spor gazeteciliğiyle tanındı. Tercüman, Güneş ve Türkiye gazetelerinin spor servislerinde yazarlık, yöneticilik ve temsilcilik yaptı. Türkiye gazetesinde uzun yıllar kaleme aldığı Uluç Market başlıklı köşesinde sporun yanı sıra gündeme ilişkin değerlendirmelerini de okurlarıyla paylaştı.

Aile bağları ve bıraktığı etki:

Gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un ağabeyi olan Öcal Uluç, gazeteci ve siyasetçi Mehmet Ali Kışlalı ile gazeteci ve akademisyen Ahmet Taner Kışlalı'nın kuzeniydi. Babası subay ve 13. Dönem milletvekili Fuat Uluç idi. İzmir basınında iz bırakan Uluç'un vefatı, gazetecilik camiasında büyük üzüntüye yol açtı.

ÖCAL ULUÇ TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE 89 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ.