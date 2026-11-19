Olay yeri ve müdahale:
Sultanbeyli'de meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi toprak altında kaldı. Olay yerine intikal eden itfaiye ve arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı ve arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
Arama kurtarma çalışmaları:
İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri olay yerinde teknik ve saha müdahalelerine devam ediyor; ekiplerin çalışmalarının odak noktası arama ve kurtarma olarak bildirildi.
Durumun takibi:
Olayla ilgili gelişmeler ekiplerin çalışmalarına paralel olarak takip ediliyor. Çalışmalar tamamlanana dek bölgedeki müdahalelerin sürdüğü ve ekiplerin sahada olduğu belirtiliyor.
Sultanbeyli'de toprak kayması: 1 kişi toprak altında kaldı
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