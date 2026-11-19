Karabük-Ankara kara yolunda yol güvenliği tehlikeye girdi

Karabük’te, Karabük-Ankara kara yolu Cumayanı köyü mevkiinde meydana gelen olayda bir eşek kara yoluna çıkarak trafikte tehlikeli anlar oluşturdu.

Sürücülerin müdahalesi:

Seyir halindeki sürücüler, yolda beliren eşeği fark ederek hızlarını azalttı ve birbirleriyle mesafeyi korudu. Bu tedbirli davranışın sonucunda muhtemel bir kaza önlendi.

Görüntü kayıtları ve kısa değerlendirme:

Kara yoluna çıkan ve bir süre yolda dolaşan eşek, çevredeki araçların kameraları tarafından kaydedildi. Olay, sürücülerin dikkatli yaklaşımı sayesinde daha ağır bir tabloya dönüşmeden sonlandı.

KARABÜK'TE KARA YOLUNA ÇIKAN EŞEK, TRAFİKTE TEHLİKELİ ANLARA NEDEN OLDU