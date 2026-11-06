Avcılar'da tartışma sokakta da şiddetlenince kadın ağır yaralandı

Olayın gelişimi:

Olay, dün gece 00.30 sıralarında Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Hamza Yerlikaya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, evde tartıştığı sevgilisini defalarca bıçakladı. Kadın can havliyle dışarı kaçtı; sokakta da yeniden bıçaklı saldırıya uğradı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle olay yerinde sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulans ekipleri geldi ve ilk müdahalenin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Yapılan bildirimde kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Polis müdahalesi ve gözaltı:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın ardından, saldırganın apartman yakınında bir kahvehanede görüldüğü iddiası üzerine ekipler söz konusu işletmeye yöneldi. Polis ekipleri, kahvehanede oturduğu sırada şahsı gözaltına aldı ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görgü tanığı ifadesi:

Çevre sakini Soner Altunal yaşananları şöyle anlattı: "Ben evde bir çığlık sesi duydum. Balkona çıktım burada insanlar toplanmıştı. O sırada iki genç çocuk birisine küfür ederek aşağı koşmaya başladılar. Yaklaşık 150 metre koştular ama yakalayamadılar. Genç bir çocuk kaçtı gitti. Ondan sonra polis geldi. Ambulans geldi. Bir kadın bıçaklanmış. Onu aldılar hastaneye gittiler".

Avcılar'da kan donduran olay: Evde bıçakladığı sevgilisi sokağa kaçtı