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Erdek’te kurtarıcı üzerinde taşınan kamyonetin kasası koptu, yüzlerce kilo balık yola saçıldı

Erdek-Bandırma kara yolunda oto kurtarıcı üzerindeki balık yüklü kamyonetin kasası kopunca yüzlerce kilo balık yola saçıldı, trafik önlemi alındı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erdek’te kurtarıcı üzerinde taşınan kamyonetin kasası koptu, yüzlerce kilo balık yola saçıldı

Erdek-Bandırma yolunda sabah saatlerinde taşıma kazası yaşandı

Balıkesir’in Erdek ilçesi Düzler mevkii Işıklı Kavşağı’nda sabah saatlerinde oto kurtarıcı üzerinde taşınan bir kamyonetin kasası koparak devrildi. Olayda, araçta yüklü bulunan yüzlerce kilo balık kara yoluna saçıldı ve kamyonette önemli ölçüde maddi hasar meydana geldi.

Kaza detayları:

Edinilen bilgilere göre, sürücü A.O.S. idaresindeki 10 E 1060 plakalı oto kurtarıcı üzerinde taşınan balık yüklü kamyonetin kasası, 10 ASL 086 plakalı araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle koptu. Kasanın kopması sonrası yükün savrulması sonucu yolda geniş alana balık yayıldı; olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye ulaşan Erdek Trafik Büro Amirliği ekipleri, kazanın yaşandığı güzergahta trafik güvenliğini sağlamak ve taşan yükü kaldırmak amacıyla önlemler aldı. Olay yerinde ilk müdahale ve temizlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı ve kasanın kopmasının nedenini tespit etmeye yönelik inceleme sürüyor.

Uzmanlara göre taşıma sırasında yükün güvenli bağlanması ve taşıma ekipmanlarının düzenli kontrolü benzeri olayların önlenmesinde belirleyici rol oynuyor. Bu tür vakalar trafik güvenliği ve çevre temizliği açısından anında müdahale gerektiriyor.

BALIKESİR&#039;İN ERDEK İLÇESİNDE OTO KURTARICI ÜZERİNDE TAŞINAN BALIK YÜKLÜ KAMYONETİN KASASI KOPARAK...

BALIKESİR'İN ERDEK İLÇESİNDE OTO KURTARICI ÜZERİNDE TAŞINAN BALIK YÜKLÜ KAMYONETİN KASASI KOPARAK YOLA DEVRİLDİ. YÜZLERCE KİLO BALIĞIN YOLA SAÇILDIĞI KAZADA, KAMYONETTE BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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