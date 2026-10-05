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avcılar'da tekel bayisine silahlı saldırı: bir kişi yaralandı

Avcılar'da Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir tekel bayisine saat 23.00'te düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı; şüpheli kaçtı, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

avcılar'da tekel bayisine silahlı saldırı: bir kişi yaralandı

olayın gelişimi:

Olay, gece saat 23.00 sıralarında İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi Ozanlar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki tekel bayisinde çalışanların bulunduğu sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından bilinmeyen bir nedenle silahla saldırı gerçekleştirildi.

Saldırı sırasında iş yerinde bulunan bir vatandaşın vurulduğu, olayın ardından saldırganın kaçtığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

yaralının durumu:

Vurulan vatandaş olay yerinde ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

soruşturma ve arama çalışmaları:

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar başlattı. Saldırının nedeni ve şüphelinin kimliğine ilişkin soruşturma sürüyor; yetkililer delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma süreçlerini yürütüyor.

Olayla ilgili gelişmeler doğrultusunda yetkililerden yeni açıklamalar bekleniyor. Vatandaşların emniyete bilgi vermesi ve görgü tanıklarının polisle iş birliği yapması istendi.

AVCILAR İLÇESİNDE TEKEL BAYİSİNE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 1 KİŞİ YARALANDI.

AVCILAR İLÇESİNDE TEKEL BAYİSİNE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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