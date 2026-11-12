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Savarona’da Atatürk’ün son dönem eşyaları ve anıları sergileniyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1938’de 56 gün geçirdiği TCG Savarona, onarımın ardından eşyaları ve geminin tarihini yansıtan sergilerle ziyarete açıldı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 23:09

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Savarona’da Atatürk’ün son dönem eşyaları ve anıları sergileniyor

Savarona'da sergi ve korunmuşluk:

TCG Savarona, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının son döneminde 56 gün kaldığı mekan olarak müze niteliğinde bir sergi alanına dönüştürüldü. Kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarının ardından geminin özgün tarihi dokusu korunarak ziyaretçilere açıldı; amaç, hem bir dönemin izlerini taşımak hem de Atatürk’ün kişisel dünyasına somut örnekler sunmaktır.

Atatürk'ün kişisel eşyaları:

Gemide oluşturulan sergi alanlarında Atatürk’ün takım elbisesi, şapkaları, ayakkabıları, bastonu ve kitaplarını taşıdığı bavul gibi gündelik eşyalar sergileniyor. Ayrıca kullanılan yazı takımı, sigara kutuları ve çeşitli kişisel eşyalar, ziyaretçilere Atatürk’ün yaşamına dair görsel ve duygusal bir yakınlık sağlıyor.

kamara canlandırması ve kütüphane düzeni:

Atatürk’ün kamara düzeninde yatağı, bornozu ve terlikleri sergilenirken, Atatürk Kütüphanesi bölümünde manevi kızı Afet İnan’a mektup yazdığı an, hiperreal bir mankenle canlandırılarak ziyaretçilere aktarılıyor. Bu canlandırma, dönem atmosferini ve Atatürk’ün özel yaşamına dair ayrıntıları somutlaştırmayı hedefliyor.

Gemide ayrıca 1931 yılından kalma orijinal çan, tarihi fotoğraflar ve Savarona’ya ait çeşitli hatıra eserleri yer alıyor. Bu parçalar, hem Savarona’nın denizcilik mirasını hem de Atatürk’ün kişisel tarihine dair belge niteliği taşıyan objeleri bir araya getiriyor.

Sergi, ziyaretçilere sadece eşyaları görmekten öte, bir dönemin yaşanmışlığını ve Cumhuriyet tarihinin önemli bir kesitini hissetme imkânı veriyor. Koruma ve sunum yaklaşımı, eserlerin özgünlüğünü ön planda tutarken ziyaretçilere eğitimsel ve kültürel bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

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Atatürk'ün hatıraları TCG Savarona'da yaşatılıyor

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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