Kastamonu'da Yağmur'un ölümünde aile adalet ve yanıt istiyor

davanın ilk duruşması:

Kastamonu 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 15 yaşındaki Yağmur Pehlivanlı'nın 21 Ağustos 2025'te Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin davanın ilk oturumu yapıldı. Kazada yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Pehlivanlı'ya çarptığı iddiasıyla hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan dava açılan sürücü F.N.V., adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

sanığın beyanı:

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan sanık, ifadesinde soruşturma sırasında sorulanların tamamını yanıtladığını söyleyerek karşı tarafın zararını talep halinde karşılayacağını belirtti. Aracı kullanırken telefonla ilgilenmediğini, internet kullanımının normal olduğunu, kazadan sonra erkek arkadaşını arayarak 'kaza yaptım, gel' dediğini ve eczanede kolundaki cam kesiklerini sildiğini hatırladığını ifade etti. Sanık, adli kontrolün kaldırılmasını talep ederken 'Benim bu olayda kusurum yoktur' şeklinde beyanda bulundu.

aile ve tanık beyanları:

Yağmur Pehlivanlı'nın annesi Esin Terzi Pehlivanlı, çarpışmanın olduğu noktanın bir kavşak alanı olduğunu, yolu hem yaya hem araçla defalarca geçtiğini ve kazı gerçekleştirilen günün yol şartlarının farklı olduğunu söyledi. Annenin vurguladığı başlıca noktalar arasında, kazanın saat 15.50'de gerçekleşip ambulansın aynı saatlerde gelmesi ve sanığın araç içinde neden 24 saniye beklediğine ilişkin sorular yer aldı. Baba Alp Pehlivanlı ise projeksiyonla sunduğu görüntülerde, kızının adımlarını ve aracın geliş zamanını göstererek tekrar kroki çizilmesi ve görüntülerin yeniden izlenmesini talep etti. Tanık olarak dinlenen O.K. ve H.B. de kaza anında gördüklerini anlattı.

mahkeme kararları ve izlenecek süreç:

Mahkeme heyeti, tarafların kusur oranlarının karşılaştırmalı değerlendirmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu'ndan rapor alınmasına karar verdi. Heyet, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası açıklama yapan aile, ilk bilirkişi raporunda kızlarının kusurlu gösterildiğini öğrendiklerinde büyük sarsıntı yaşadıklarını; Yağmur'un çarpılma anında havaya fırlayıp iki takla attığını, yerde 35 metre sürüklendiğini, iç organlarında hasar oluştuğunu ve iki gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. Baba ayrıca bilirkişi raporunun hazırlanma sürecine ilişkin itirazlarını ve sunduğu görüntülerle ulaştığı kronolojiyi paylaştı. Ailenin avukatı Gökhan Işık Ulutaş ise keşif taleplerinin karşılanmadığını, ailenin büyük mücadele vererek davanın açılmasını sağladığını ve davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

KASTAMONU’DA 15 YAŞINDAKİ YAĞMUR PEHLİVANLI’NIN HAYATINI KAYBETTİĞİ TRAFİK KAZASINA İLİŞKİN DAVANIN İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ.