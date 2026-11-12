Dolar 50,2502 +0,04%
Euro 55,6619 -0,16%
Bist 11.811,19 +1,24%
Altın Gram 6.278,31 -2,86%
EUR/USD 1,1060 -0,28%
Brent Petrol 96,11 +3,61%
--°

Kastamonu'da Yağmur'un ölümünde aile adalet ve yanıt istiyor

21 Ağustos 2025'teki kazada yaşamını yitiren 15 yaşındaki Yağmur Pehlivanlı için açılan davanın ilk duruşmasında aile, olayın aydınlatılmasını istiyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 23:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kastamonu'da Yağmur'un ölümünde aile adalet ve yanıt istiyor

davanın ilk duruşması:

Kastamonu 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 15 yaşındaki Yağmur Pehlivanlı'nın 21 Ağustos 2025'te Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin davanın ilk oturumu yapıldı. Kazada yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Pehlivanlı'ya çarptığı iddiasıyla hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan dava açılan sürücü F.N.V., adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

sanığın beyanı:

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan sanık, ifadesinde soruşturma sırasında sorulanların tamamını yanıtladığını söyleyerek karşı tarafın zararını talep halinde karşılayacağını belirtti. Aracı kullanırken telefonla ilgilenmediğini, internet kullanımının normal olduğunu, kazadan sonra erkek arkadaşını arayarak 'kaza yaptım, gel' dediğini ve eczanede kolundaki cam kesiklerini sildiğini hatırladığını ifade etti. Sanık, adli kontrolün kaldırılmasını talep ederken 'Benim bu olayda kusurum yoktur' şeklinde beyanda bulundu.

aile ve tanık beyanları:

Yağmur Pehlivanlı'nın annesi Esin Terzi Pehlivanlı, çarpışmanın olduğu noktanın bir kavşak alanı olduğunu, yolu hem yaya hem araçla defalarca geçtiğini ve kazı gerçekleştirilen günün yol şartlarının farklı olduğunu söyledi. Annenin vurguladığı başlıca noktalar arasında, kazanın saat 15.50'de gerçekleşip ambulansın aynı saatlerde gelmesi ve sanığın araç içinde neden 24 saniye beklediğine ilişkin sorular yer aldı. Baba Alp Pehlivanlı ise projeksiyonla sunduğu görüntülerde, kızının adımlarını ve aracın geliş zamanını göstererek tekrar kroki çizilmesi ve görüntülerin yeniden izlenmesini talep etti. Tanık olarak dinlenen O.K. ve H.B. de kaza anında gördüklerini anlattı.

mahkeme kararları ve izlenecek süreç:

Mahkeme heyeti, tarafların kusur oranlarının karşılaştırmalı değerlendirmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu'ndan rapor alınmasına karar verdi. Heyet, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası açıklama yapan aile, ilk bilirkişi raporunda kızlarının kusurlu gösterildiğini öğrendiklerinde büyük sarsıntı yaşadıklarını; Yağmur'un çarpılma anında havaya fırlayıp iki takla attığını, yerde 35 metre sürüklendiğini, iç organlarında hasar oluştuğunu ve iki gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. Baba ayrıca bilirkişi raporunun hazırlanma sürecine ilişkin itirazlarını ve sunduğu görüntülerle ulaştığı kronolojiyi paylaştı. Ailenin avukatı Gökhan Işık Ulutaş ise keşif taleplerinin karşılanmadığını, ailenin büyük mücadele vererek davanın açılmasını sağladığını ve davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

KASTAMONU’DA 15 YAŞINDAKİ YAĞMUR PEHLİVANLI’NIN HAYATINI KAYBETTİĞİ TRAFİK KAZASINA İLİŞKİN...

KASTAMONU’DA 15 YAŞINDAKİ YAĞMUR PEHLİVANLI’NIN HAYATINI KAYBETTİĞİ TRAFİK KAZASINA İLİŞKİN DAVANIN İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Malatya'da Samanköy'deki helikopter kazasında şehit olan 4 askerin cenazeleri ad...
images

Lise koridorlarında ateşlenen havai fişekler 4 öğrenciyi yaraladı
images

Bodrum kavşağında arkadan çarpma sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, sürücü tutukl...
images

Kayseri'ye şehit ateşi düştü: astsubay Serkan Önder'in baba ocağına acı haber ul...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sincan'da babaevine şehadet haberi ulaştı, mahalle bayraklarla yas tuttu

Costa: müzakerelerde Avrupa'yı tek kişi değil ekip temsil etmeli

Malatya'da Samanköy'deki helikopter kazasında şehit olan 4 askerin cenazeleri adli tıp kurumuna götürüldü

Lise koridorlarında ateşlenen havai fişekler 4 öğrenciyi yaraladı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi