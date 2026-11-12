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evden çıkıp kayboldu: 80 yaşındaki İrfani Karaca için aramalar geceye ertelendi

Derince'de temiz hava almak için evden çıkan 80 yaşındaki İrfani Karaca'nın kaybolması üzerine jandarma, AFAD ve diğer ekiplerin geniş çaplı aramaları karanlıkta durduruldu.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 23:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

evden çıkıp kayboldu: 80 yaşındaki İrfani Karaca için aramalar geceye ertelendi

arama çalışmaları karanlık nedeniyle durduruldu:

Kocaeli'nin Derince ilçesinde dün öğle saatlerinde evinden çıkarak temiz hava almak isteyen İrfani Karaca (80) kayboldu. Karaca'nın, 163 numaralı İlimtepe belediye otobüsüne binip İlimtepe Kalıcı Konutları Mezarlıklar durağında indikten sonra araziye doğru yürüdüğü güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edildi.

çalışmanın kapsamı ve yürütülen aramalar:

Ailesinin gece eve dönmemesi üzerine yaptığı ihbarı takiben bölgeye jandarma, AFAD, JAK, SAR ve Kocaeli Afet Platformu ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri, İlimtepe Kalıcı Konutları çevresindeki ormanlık alanlar başta olmak üzere Belen, Erikli, Dere ve Sipahiler mahalleleri ile Çene Dağı çevresi olmak üzere geniş bir alanda çalışmalar yürüttü.

Çalışmalarda dronlar da kullanıldı; ekipler arazinin farklı kesimlerinde tarama yaparken, bölgedeki tespit ve yönlendirmeler kamera kayıtlarıyla desteklendi. Arama ekipleri bölgenin haritasını çıkararak sonraki adımlar için veri topladı.

gece nöbeti ve yarın için planlanan çalışmalar:

Arazinin karanlık olması ve görüş şartlarının kötüleşmesi nedeniyle ekipler saat 21.00 itibarıyla aramalara ara verdi. Bölgede gece boyunca nöbetçi ekiplerin hazır bulunacağı, toplanan harita ve izlemeler doğrultusunda oluşturulacak yeni arama planı ile yarın sabah çalışmalara yeniden başlanacağı bildirildi.

Gün boyu süren yoğun arama faaliyetleri sırasında bölgedeki ekipler, gönüllüler ve kurum temsilcileri koordineli çalıştı. Arazi koşulları ve yoğun bitki örtüsü ekiplerin erişimini zaman zaman güçleştirdiği ifade edildi.

Afet ve kurtarma personelinin moralli çalışmasını desteklemek amacıyla Körfez Kızılayı ve Körfez Belediyesi ekipleri görev yapan personele sıcak yemek ve çay ikramında bulundu. Aile üyeleri ve yakınları ise bölgedeki bekleyişlerini umutlu bir şekilde sürdürüyor.

Yetkililer, vatandaşlardan bölgeye gereksiz yoğunlaşmadan ekiplerin yönlendirmelerine uymalarını, gözlemledikleri olası görgü tanıklıklarını veya yeni bilgileri jandarma hatlarına bildirmelerini istedi. Aramalarda elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda kamuoyu bilgilendirilmeye devam edecek.

Kocaeli&#039;de kayıp 80 yaşındaki adamı arama çalışmalarına karanlık nedeniyle ara verildi

Kocaeli'de kayıp 80 yaşındaki adamı arama çalışmalarına karanlık nedeniyle ara verildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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