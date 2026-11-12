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Operasyonla Kırıkkale'de iki uyuşturucu hükümlüsü yakalandı

Kırıkkale'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, uyuşturucu ticaretinden aranan E.A. (25) ve M.Y. (22) yakalandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 23:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Operasyonla Kırıkkale'de iki uyuşturucu hükümlüsü yakalandı

Operasyonun ayrıntıları:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan E.A. (25) ve M.Y. (22) isimli şahıslar tespit edilip yakalandı.

Ceza ve işlem süreci:

Her iki şahsın da haklarında ayrı ayrı kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu bildirildi. Yakalanan hükümlüler, gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

KIRIKKALE&#039;DE UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN HAKLARINDA AYRI AYRI KESİNLEŞMİŞ 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI...

KIRIKKALE'DE UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN HAKLARINDA AYRI AYRI KESİNLEŞMİŞ 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI BULUNAN 2 HÜKÜMLÜ, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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