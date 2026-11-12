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Mirahor köyü mevkiinde takla atan BMW alev aldı, 1 yaralı

Mirahor köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği BMW takla atıp alev aldı; 1 yaralı Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 23:04

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 23:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mirahor köyü mevkiinde takla atan BMW alev aldı, 1 yaralı

Mirahor köyü mevkiinde takla atan BMW alev aldı, 1 yaralı

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Mirahor köyü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla atıp alev aldı. Olayda araç sürücüsü yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, E.A. idaresindeki 66 ADL 060 plakalı BMW marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı ve araç kısa sürede alev aldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yanan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansta tedavi edilmek üzere Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnceleme ve süreç:

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Ekipler, kazanın oluş nedenini tespit etmek üzere olay yerinde çalışma yürütüyor. Gelişmeler doğrultusunda yetkililer kamuoyunu bilgilendirecek.

YOZGAT’IN SORGUN İLÇESİNDE TAKLA ATAN OTOMOBİLİN ALEVLERE TESLİM OLDUĞU KAZADA SÜRÜCÜ...

YOZGAT’IN SORGUN İLÇESİNDE TAKLA ATAN OTOMOBİLİN ALEVLERE TESLİM OLDUĞU KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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