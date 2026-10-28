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Avrasya Üniversitesi'nde cumhuriyet bayramı coşkusu

Avrasya Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen 29 Ekim kutlamasında Prof. Dr. Yavuz Özoran konuştu; sergiler ve Tiyatro Kulübü oyunu ilgi gördü.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Avrasya Üniversitesi'nde cumhuriyet bayramı coşkusu

etkinlik alanında açılış ve katılım:

Avrasya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı öncülüğünde, öğrenci kulüplerinin ortak çalışmasıyla hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni Ömer Yıldız Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Program, akademisyenler ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle başladı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açıldı.

rektör yardımcısının vurguları:

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Özoran, Cumhuriyetin anlamına dikkat çekti. Özoran, 'Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesi, millet egemenliğine dayanan çağdaş Türkiye'nin temelini attı. Bu bir milletin iradesiydi. Cumhuriyet, milletin ortak eseridir; özgürlüktür, eşit yurttaşlıktır, ortak sorumluluktur, geleceğimizi birlikte kurma iradesidir. Tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum' sözlerini kullandı.

sanat ve sergi etkinlikleri:

Kutlama etkinlikleri kapsamında çeşitli sergiler açıldı ve Tiyatro Kulübü tarafından sahnelenen 'Dört bir yandan Cumhuriyet' adlı oyun izleyicilerden büyük beğeni topladı. Etkinlik, üniversite topluluğunun ortak katılımıyla kültürel bir boyut kazanarak tamamlandı.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖNCÜLÜĞÜNDE, ÖĞRENCİ KULÜPLERİNİN...

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖNCÜLÜĞÜNDE, ÖĞRENCİ KULÜPLERİNİN ORTAK ÇALIŞMALARIYLA HAZIRLANAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA TÖRENİ ÖMER YILDIZ YERLEŞKESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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