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Avrupa patentine uygun bulunan kanser ilaç adayı moleküller beun ekibine tescil edildi

Prof. Dr. Zuhal Gerçek’in buluşçuları arasında yer aldığı arilidin barbitürat türevleri, 22 Temmuz 2024'te TÜRKPATENT'te tescillendi; Avrupa Patent de uygun buldu.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 20:49

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Avrupa patentine uygun bulunan kanser ilaç adayı moleküller beun ekibine tescil edildi

Avrupa Patent başvurusu olumlu sonuçlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zuhal Gerçek ile İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Güzel ve doktora araştırmacısı Betül Yaşin tarafından geliştirilen "Kanser Tedavisinde İlaç Adayı Olarak Kullanılabilecek Arilidin Barbitürat Türevi Özgün Moleküller" başlıklı buluş, Avrupa Patent tarafından patent tesciline uygun bulundu.

buluşun kapsamı:

Patent başvurusu, kanser tedavisinde kullanılma potansiyeli taşıyan dört farklı kimyasal bileşiği ve bu bileşiklerin çeşitli kimyasal biçimlerini kapsıyor. Çalışma, söz konusu moleküllerin yeni ilaç adaylarının geliştirilmesinde değerlendirilmesine yönelik araştırma niteliği taşıyor ve moleküler düzeydeki özgünlük ile uygulama olasılıklarını belgelemeye odaklanıyor.

tescil süreci ve üniversite yorumu:

Söz konusu buluş, 22 Temmuz 2024 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillendi; daha sonra Avrupa Patent tarafından da patent tesciline uygun bulunduğuna karar verildi. BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, üniversitenin bilimsel çıktılarının ulusal ve uluslararası patent süreçlerinde korunmasının önemine vurgu yaparak, İstanbul Medipol Üniversitesi ile yürütülen iş birliğinin disiplinler arası bilgi paylaşımını güçlendirmesini temenni etti. Rektör Ulusoy, çalışmada emeği geçenleri tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.

Buluş, akademik araştırmanın fikri mülkiyet yoluyla korunmasına bir örnek teşkil ederken, şimdi bu moleküllerin ilaç geliştirme süreçlerinde nasıl değerlendirileceğine yönelik daha ileri çalışmaların yürütülmesi bekleniyor.

BEUN ÖĞRETİM ÜYESİNİN AVRUPA PATENT BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

BEUN ÖĞRETİM ÜYESİNİN AVRUPA PATENT BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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