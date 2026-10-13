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Bartın'da çevre bilimleri için yeni fırsat: tezli yüksek lisans programı

Bartın Üniversitesi'nde çevre mühendisliği tezli yüksek lisans programı açıldı; program sürdürülebilirlik ve uygulamalı araştırmaya odaklanacak.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 21:08

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bartın'da çevre bilimleri için yeni fırsat: tezli yüksek lisans programı

Bartın Üniversitesi lisansüstü eğitimine çevre mühendisliği eklendi

Bartın Üniversitesi (BARÜ), lisansüstü eğitim alanındaki program çeşitliliğini artırma hedefi doğrultusunda Çevre Mühendisliği tezli yüksek lisans programını hayata geçirdi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayıyla, program Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde açıldı ve çevre korunması ile doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi alanlarda bilimsel çalışmaları desteklemeyi amaçlıyor.

programın hedefleri:

Program, çevresel süreçleri farklı boyutlarıyla değerlendirebilen, saha ve araştırma odaklı çalışmalar yürütebilen nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyor. Ayrıca çevre korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konularında bilimsel bilgi üretimine katkı sağlanması planlanıyor. Bu kapsamda öğrencilere çevre problemlerini belirleme ve bu problemlere çözüm geliştirme becerileri kazandırılacak.

eğitim yaklaşımı ve beklentiler:

Eğitim anlayışı uygulama ve araştırma odaklı olacak; öğrenciler saha çalışmaları, laboratuvar uygulamaları ve tez çalışmalarıyla çevresel sorunlara yönelik çözüm odaklı projeler geliştirecekler. Programın, bölgedeki ve ülke genelindeki çevre araştırmalarına katkı sunması ve nitelikli insan kaynağı oluşturması bekleniyor.

Sürdürülebilir bir gelecek için çevre çalışmalarının önemine değinen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, yeni programın çevre alanındaki araştırmalara katkı sunacağını belirterek hayırlı olmasını temenni etti.

BARTIN ÜNİVERSİTESİNDE (BARÜ) ÇEVRENİN KORUNMASI, DOĞAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI VE...

BARTIN ÜNİVERSİTESİNDE (BARÜ) ÇEVRENİN KORUNMASI, DOĞAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI VE ALANDAKİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARI DESTEKLEMEK AMACIYLA ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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