Uşak'ta okul servislerinde güvenlik bilinci yükseliyor

Eğitimin yapıldığı ortam ve yürütücü:

Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından verildi. Oturumda okul servis araçlarında aranan şartlar, taşımacıların yükümlülükleri ve servis araçlarının denetimine dair esaslar ele alındı.

Eğitimin içerik ve öncelikleri:

Eğitim programı trafik güvenliği, trafik adabı ve trafik tanzim işaretlerinin doğru okunup uygulanması başlıklarını kapsadı. Katılımcılara araç içi güvenlik kontrolleri, öğrenci indirip bindirme prosedürleri ve olası ihlallerde uygulanacak adımlar hakkında pratik bilgiler aktarıldı.

Programın hedefi, servis sürücüleri ve rehber personelin güvenli sürücülük konusunda farkındalığını artırmak ve uygulamaların standartlaşmasını sağlamak olarak açıklandı. Yetkililer, denetimlerin etkinliğinin güçlendirileceğini ve eğitim faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi.

Eğitim sonrası yapılan soru-cevap bölümünde katılımcıların uygulamalara ilişkin soruları yanıtlandı ve alınan geri bildirimlerin yerel denetim ve bilgilendirme çalışmalarına yansıtılacağı belirtildi.

UŞAK’TA OKUL SERVİS ARAÇLARININ GÜVENLİ ŞEKİLDE HİZMET VERMESİ VE TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA SERVİS SÜRÜCÜLERİ VE REHBER PERSONELE YÖNELİK EĞİTİM DÜZENLENDİ.