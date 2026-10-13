Beun öğrencilerinin üç çevre projesine ÜNİDES desteği

BEUN’den ÜNİDES başarısı:

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) bünyesindeki öğrenci toplulukları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında hazırladıkları projelerle destek kazandı. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 sürecine paralel açılan "Çevre ve İklim" özel çağrısı dönemi çerçevesinde, BEUN'dan üç yerel proje destek almaya hak buldu.

Başvurular ve değerlendirme süreci:

22 Haziran - 18 Eylül 2026 tarihleri arasında alınan başvurularda toplam 855 proje kabul edildi; bunların 303ü ulusal, 552si yerel başvuru olarak kayda geçti. Değerlendirme Komisyonu’nun yaptığı incelemeler sonucunda 114 üniversitenin, 99u ulusal, 205i yerel olmak üzere toplam 304 projesi desteklenmeye değer bulundu. Bu yoğun rekabet içinde BEUN ekiplerinin üç yerel projesinin seçilmesi dikkat çekti.

BEUN'un destek alan projeleri:

Sürdürülebilir çevre, iklim kriziyle mücadele ve yeşil dönüşüm ekseninde hazırlanan BEUN projeleri şu şekilde sıralandı:

Kimya Teknolojisi Öğrenci Topluluğu: "Kuraklık ve İklim Krizi"

Pharmed Öğrenci Topluluğu: "Doğaya Temiz Bir Reçete"

Liderlik ve Girişimcilik Topluluğu: "Yeşil Adımlar Gençlerle Doğadan Geleceğe"

Rektörün değerlendirmesi:

Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, projelerin kabul edilmesi üzerine toplulukları ve danışman akademisyenleri tebrik etti. Ulusoy, "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sosyal, çevresel ve toplumsal sorumluluk projelerinde rol almalarından mutluluk duyuyoruz. COP31 Türkiye vizyonu doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığımızca açılan ÜNİDES Çevre ve İklim Özel Çağrısı’nda öğrenci topluluklarımızın hazırladığı 3 yerel projenin destek almaya hak kazanması, gençlerimizin çevre ve iklim krizine karşı geliştirdikleri hassasiyetin kıymetli bir göstergesidir. Öğrencilerimizin bilimsel ve toplumsal çalışmaları harmanlayarak ortaya koyduğu bu nitelikli projelerin, sürdürülebilir bir geleceğin inşasına önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Gençlerimizin gelişimine imkân sağlayan bu anlamlı program vesilesiyle başta Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesine ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teşekkürlerimi sunuyorum. Başarılarıyla Üniversitemizi gururlandıran değerli öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden topluluk danışmanlarımızı yürekten tebrik ediyor, projelerin uygulanma sürecinde başarılar diliyorum."

BEUN’un seçilen projeleri, üniversite öğrencilerinin iklim değişikliği ve çevre sorunlarına yönelik pratik çözümler üretme kapasitesini ve yerel düzeyde fark yaratma hedefini gösteriyor. Destek sürecinin ardından projelerin uygulanması, hem toplulukların deneyimini artıracak hem de sürdürülebilirlik odaklı yerel girişimlere katkı sağlayacak.

BEUN ÖĞRENCİ TOPLULUKLARININ 3 PROJESİNE ÜNİDES’TEN DESTEK