Kötü gece, ders çıkarma zamanı: Pirali Ali Kayserispor mağlubiyetini değerlendirdi

Pirali Ali'nin açıklaması

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 4-0 mağlup olan İstanbulspor'da teknik sorumlu Pirali Ali, maçın ardından basın toplantısında konuştu.

maç değerlendirmesi:

"Öncelikle Kayserispor’u tebrik etmek istiyorum. Hem psikoloji olarak hem oyun olarak takım, şampiyonluk takımı. İstanbulspor için iyi bir ders oldu. Maçtan önce ekip olarak 3 antrenman yaptık. İstanbulspor her hafta daha iyi olacak"

takımın durumu ve yol haritası:

Pirali Ali, rakibin performansını övdükten sonra bu sonucun takım için bir uyarı olduğunu ifade etti. Antrenmanları ve hazırlık sürecini hatırlatan teknik sorumlu, İstanbulspor'un önümüzdeki haftalarda toparlanmak ve gelişmek için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Pirali Ali, Kayserispor mağlubiyeti sonrası, "İstanbulspor için iyi bir ders oldu" dedi.