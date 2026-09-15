Dolar 48,6169 -0,01%
Euro 56,1753 +0,06%
Bist 14.235,83 -1,60%
Altın Gram 6.775,59 -0,39%
EUR/USD 1,1555 -0,01%
Brent Petrol 106,36 +0,64%
--°

Kötü gece, ders çıkarma zamanı: Pirali Ali Kayserispor mağlubiyetini değerlendirdi

Trendyol 1. Lig 7. haftasında Kayserispor'a 4-0 yenilen İstanbulspor'da teknik sorumlu Pirali Ali, maçın takım için 'iyi bir ders' olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 00:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kötü gece, ders çıkarma zamanı: Pirali Ali Kayserispor mağlubiyetini değerlendirdi

Pirali Ali'nin açıklaması

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 4-0 mağlup olan İstanbulspor'da teknik sorumlu Pirali Ali, maçın ardından basın toplantısında konuştu.

maç değerlendirmesi:

"Öncelikle Kayserispor’u tebrik etmek istiyorum. Hem psikoloji olarak hem oyun olarak takım, şampiyonluk takımı. İstanbulspor için iyi bir ders oldu. Maçtan önce ekip olarak 3 antrenman yaptık. İstanbulspor her hafta daha iyi olacak"

takımın durumu ve yol haritası:

Pirali Ali, rakibin performansını övdükten sonra bu sonucun takım için bir uyarı olduğunu ifade etti. Antrenmanları ve hazırlık sürecini hatırlatan teknik sorumlu, İstanbulspor'un önümüzdeki haftalarda toparlanmak ve gelişmek için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Pirali Ali, Kayserispor mağlubiyeti sonrası, &quot;İstanbulspor için iyi...

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Pirali Ali, Kayserispor mağlubiyeti sonrası, "İstanbulspor için iyi bir ders oldu" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayserispor'da hedef: liderlikte kalıcı olmak
images

Gaziantep'in genç kadrosu Fenerbahçe önünde alınan bir puanı değerli buldu
images

Serdar Dursun: fenerbahçe'nin bazı mevkilerinde oyuncu kalitesi eksik
images

Avrupa şampiyonası'nda savunma açıkları Romanya karşısında 3-1'e yol açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İznik gölünde 12 saatlik aramanın ardından matematik öğretmeninin cansız bedeni bulundu

Traktörün devrilmesi tarlada can aldı: Kula'da 56 yaşındaki Hüseyin Leylek hayatını kaybetti

İznik sahilinde kıyafetleri bulunan öğretmenden 12 saattir haber yok

Ahlat semalarında gün batımında hilal ve Venüs buluştu

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi