Tali yol manevrası kazayla sonuçlandı: Niğde'de 5 kişi yaralandı

Niğde'de iki otomobilin karıştığı kaza: 5 yaralı

Niğde'de Efendibey Mahallesi Şirinler Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında, tali yoldan çıkan bir otomobilin başka bir araçla çarpışması sonucu toplam 5 kişi yaralandı. Olay sonrası yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildiler.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, tali yoldan çıkan, sürücüsü N.Y. olan 51 HZ 422 plakalı otomobil, Şirinler Sokak üzerinde ilerlerken S.P. idaresindeki 07 ASN 216 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, Köknar Sokak'taki bir elektrik direğine çarparak durabildi.

Yaralılar ve müdahale:

Kazada sürücüler N.Y. ve S.P. ile 07 ASN 216 plakalı araçta yolcu olarak bulunan T.Ü., D.Ü. ve Y.Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hepsini hastaneye kaldırdı.

Kaza yerinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı; incelemelerin tamamlanmasının ardından hasar gören otomobiller çekiciyle kaldırıldı. Emniyet birimleri, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

NİĞDE’DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI.