Dolar 48,6169 -0,01%
Euro 56,1753 +0,06%
Bist 14.235,83 -1,60%
Altın Gram 6.775,59 -0,39%
EUR/USD 1,1555 -0,01%
Brent Petrol 106,36 +0,64%
--°

Bakırköy’de boşaltılan dört katlı binanın çatısı gece yandı

Yeşilyurt Mahallesi Başak Sokak'taki kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı metruk binanın çatı yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 00:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bakırköy’de boşaltılan dört katlı binanın çatısı gece yandı

Bakırköy'de kentsel dönüşüm alanında yangın

İstanbul Bakırköy'de, Yeşilyurt Mahallesi Başak Sokak üzerindeki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan 4 katlı metruk bir binanın çatısında gece saatlerinde yangın çıktı.

Müdahale ve zamanlama:

Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve ekipler binada soğutma çalışmaları başlattı.

Hasar ve soruşturma:

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak binada büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İSTANBUL BAKIRKÖY’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BOŞALTILAN 4 KATLI BİR BİNANIN ÇATISI...

İSTANBUL BAKIRKÖY’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BOŞALTILAN 4 KATLI BİR BİNANIN ÇATISI ALEVLERE TESLİM OLDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İznik gölünde 12 saatlik aramanın ardından matematik öğretmeninin cansız bedeni...
images

Traktörün devrilmesi tarlada can aldı: Kula'da 56 yaşındaki Hüseyin Leylek hayat...
images

İznik sahilinde kıyafetleri bulunan öğretmenden 12 saattir haber yok
images

Tali yol manevrası kazayla sonuçlandı: Niğde'de 5 kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İznik gölünde 12 saatlik aramanın ardından matematik öğretmeninin cansız bedeni bulundu

Traktörün devrilmesi tarlada can aldı: Kula'da 56 yaşındaki Hüseyin Leylek hayatını kaybetti

İznik sahilinde kıyafetleri bulunan öğretmenden 12 saattir haber yok

Ahlat semalarında gün batımında hilal ve Venüs buluştu

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi