Efeler'de parklar yenileniyor: mahalle mahalle düzenleme çalışmaları

Efeler Belediyesi park ve yeşil alan bakımını sürdürüyor:

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda yoğun bir bakım programı uyguluyor. Amaç, vatandaşların aileleri ve çocuklarıyla daha güvenli ve rahat vakit geçirebileceği düzenli alanlar oluşturmak.

çalışmanın kapsamı:

Belirlenen program doğrultusunda ekipler, Fatih, Girne, Zafer ve Orta mahalleleri başta olmak üzere birçok parkta çalıştı. Yapılan işler arasında uzayan çimlerin biçilmesi, yeşil alanların genel bakımı ve çevre düzenlemesi yer aldı. Çalışmalar, park içi dolaşım alanları ve dinlenme noktalarının kullanımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

hedef ve devam eden program:

Efeler Belediyesi yetkilileri, ekiplerin ilçe genelindeki farklı noktalarda bakım çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı. Planlı program çerçevesinde yürütülen bu düzenlemelerin, parkların daha temiz, düzenli ve kullanışlı olmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Vatandaşların görüşleri de dikkate alınarak yürütülen bakım çalışmaları, belediyenin yeşil alan yönetimine verdiği önemin bir parçası olarak tanımlanıyor. Ekipler, mevsim koşulları ve ihtiyaçlara göre programı güncelleyerek çalışmalara devam ediyor.

EFELER BELEDİYESİ'NİN DAHA YEŞİL, DÜZENLİ VE YAŞANABİLİR BİR KENT HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA PARK VE YEŞİL ALANLARDAKİ BAKIM ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.