Pilatesle bir araya gelen kadınlar: ücretsiz kurslarda spor ve sosyalleşme

Mersin'de kadınlara yönelik pilates kursu:

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz pilates kursları, 18-65 yaş arası kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Toplam 12 hafta süren programda katılımcılar hem mat hem de reformer çalışmalarıyla hareketlilik kazanıyor; 55 yaş ve üzeri katılımcılara yönelik özel programlar da uygulanıyor.

Program ve seans düzeni:

Kurslar haftada bir gün mat pilates, bir gün reformer seansı şeklinde planlanıyor. Dersler sabah 09.00’dan 15.30’a kadar farklı seanslarda yapılıyor ve her grup 7 kişiden oluşuyor; katılımcılar kendilerine en uygun gün ve saati seçebiliyor.

Katılımcı profili ve sağlık odaklı uygulamalar:

Bel, boyun, omurga ve diz problemleri yaşayan vatandaşlar da kurslara katılıyor; eğitmenler, bireylerin fiziksel ihtiyaçlarına göre düzenlenen egzersizlerle destek verildiğini belirtiyor. Derslerde hem güç ve esnekliğe yönelik çalışmalara hem de günlük yaşamı rahatlatacak, ağrı ve hareket kısıtlılıklarını azaltmaya yönelik uygulamalara yer veriliyor.

Katılımcı memnuniyeti ve kayıt süreci:

Eğitmenler ve kursiyerler, tesis imkânları ile eğitmen ilgisinden memnun olduklarını bildiriyor; birçok kadın özel pilates derslerinin maliyetine kıyasla bu ücretsiz imkânın önemine dikkat çekiyor. Mevcut dönemin ekim ayında tamamlanmasının ardından yeni dönem kayıtlarının başlaması planlanıyor. Kurslara katılmak isteyenler, duyurular için Mersin Büyükşehir Belediyesi Etkinlik sayfasını takip ederek kayıt yaptırabilecek.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KADINLARA YÖNELİK ÜCRETSİZ DÜZENLENEN PİLATES KURSLARI, 18-65 YAŞ ARASINDAKİ KADINLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR.