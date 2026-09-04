Dolar 48,2311 -0,38%
Euro 56,2929 -0,02%
Bist 13.953,30 +0,15%
Altın Gram 7.004,66 -0,50%
EUR/USD 1,1625 -0,05%
Brent Petrol 94,99 -0,55%
--°

Pilatesle bir araya gelen kadınlar: ücretsiz kurslarda spor ve sosyalleşme

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 12 haftalık ücretsiz pilates kursları 18-65 yaş arası kadınlara reformer ve mat dersleriyle hem spor hem sosyalleşme imkânı sunuyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Pilatesle bir araya gelen kadınlar: ücretsiz kurslarda spor ve sosyalleşme

Mersin'de kadınlara yönelik pilates kursu:

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz pilates kursları, 18-65 yaş arası kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Toplam 12 hafta süren programda katılımcılar hem mat hem de reformer çalışmalarıyla hareketlilik kazanıyor; 55 yaş ve üzeri katılımcılara yönelik özel programlar da uygulanıyor.

Program ve seans düzeni:

Kurslar haftada bir gün mat pilates, bir gün reformer seansı şeklinde planlanıyor. Dersler sabah 09.00’dan 15.30’a kadar farklı seanslarda yapılıyor ve her grup 7 kişiden oluşuyor; katılımcılar kendilerine en uygun gün ve saati seçebiliyor.

Katılımcı profili ve sağlık odaklı uygulamalar:

Bel, boyun, omurga ve diz problemleri yaşayan vatandaşlar da kurslara katılıyor; eğitmenler, bireylerin fiziksel ihtiyaçlarına göre düzenlenen egzersizlerle destek verildiğini belirtiyor. Derslerde hem güç ve esnekliğe yönelik çalışmalara hem de günlük yaşamı rahatlatacak, ağrı ve hareket kısıtlılıklarını azaltmaya yönelik uygulamalara yer veriliyor.

Katılımcı memnuniyeti ve kayıt süreci:

Eğitmenler ve kursiyerler, tesis imkânları ile eğitmen ilgisinden memnun olduklarını bildiriyor; birçok kadın özel pilates derslerinin maliyetine kıyasla bu ücretsiz imkânın önemine dikkat çekiyor. Mevcut dönemin ekim ayında tamamlanmasının ardından yeni dönem kayıtlarının başlaması planlanıyor. Kurslara katılmak isteyenler, duyurular için Mersin Büyükşehir Belediyesi Etkinlik sayfasını takip ederek kayıt yaptırabilecek.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KADINLARA YÖNELİK ÜCRETSİZ DÜZENLENEN PİLATES KURSLARI...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KADINLARA YÖNELİK ÜCRETSİZ DÜZENLENEN PİLATES KURSLARI, 18-65 YAŞ ARASINDAKİ KADINLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Konyaspor son idmanıyla Erzurumspor maçına hazır
images

Elazığspor, Alp Arda Abay'ı bir yıllığına kadrosuna kattı
images

Rektörden moral ziyareti: Hacımüftüoğlu Erzurumspor'a inanç verdi
images

Bursaspor, Manisa FK maçı için enerjiyi koruyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muğla'da buzağı seferberliği: ilk 24 saatte müdahale önceliği

Uşak'ta zabıta haftası programında Hatice Terekeci Özkan personelle buluştu

Sokakta dinleyen vali: Uşak'ta vatandaşlarla doğrudan görüşme yaptı

Atakum'da çarpışma: iki çocuğun da arasında olduğu üç kişi yaralandı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı