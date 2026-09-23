Ayancık'ta sağanak sonrası yollar göle döndü, esnaf ve sürücüler zorlandı

ayancık'ta sağanak hayatı etkiledi

Sinop'un Ayancık ilçesinde Meteoroloji'nin sarı kod uyarısının ardından etkili olan sağanak, ilçenin bazı noktalarında kısa sürede su birikintileri oluşturdu. Şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklarda su seviyeleri yükselirken, bazı araçlar sular altında kaldı ve ulaşımda aksamalar görüldü.

etkiler ve yerel müdahaleler:

Bazı bölgelerde biriken suların binaların bahçe girişlerine kadar ulaştığı, Panayır alanındaki esnafın da yağıştan etkilendiği gözlendi. Yağış sırasında tıkanan yağmur suyu giderini açmaya çalışan bir vatandaşın müdahalesiyle biriken suyun giderden tahliyesi sağlandı; bu müdahale, kısa vadede su birikintilerinin azaltılmasına katkı verdi.

altyapı hasarı ve ulaşım sorunları:

Sağanak nedeniyle yol kenarlarında ve istinat duvarlarında çökmeler meydana geldi, bazı noktalarda taş ve kaya parçalarının yola düştüğü kaydedildi. Bu durum sürücüler ve yayalar için ulaşımı güçleştirdi, trafik akışında kesintiler ve gecikmeler yaşandı. İçme ve atık su altyapısındaki tıkanıklıklar ile yüzeysel tahliye eksiklikleri, su birikintilerinin oluşmasını hızlandırdı.

Bölgede yaşayanların ve yol kullanıcılarının benzer olaylara karşı dikkatli olması; kısa vadede yağmur suyu ızgaralarının temizlenmesi ve riskli noktalardan uzak durulması önerilir.

Sinop Ayancık'ta sağanak yağış: Yollar göle döndü, araçlar sular altında kaldı