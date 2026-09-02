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Çermikte gölet onarımları kırsal üretime canlılık getirdi

Çermik'te Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi göletleri onarıp işlevsel hale getirdi; çalışmalar binlerce hayvana su sağladı ve yüzlerce dekarlık araziyi suladı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 14:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Çermikte gölet onarımları kırsal üretime canlılık getirdi

Çermikte gölet onarımları kırsal üretime destek veriyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Çermik ilçesindeki kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığın devamını sağlamak amacıyla gölet onarım çalışmalarını yürütüyor. Yapılan müdahalelerle mevcut sulama ve Hayvan İçme Suyu (HİS) tesislerinin yeniden işlevsel hale getirilmesi hedefleniyor.

tamamlanan çalışmaların kapsamı:

Akçörten ve Bircemal mahallelerinde tamamlanan onarımlar sayesinde 48 bin 500 hayvanın içme suyu ihtiyacı karşılandı ve 130 dekar tarım arazisi sulamaya açıldı. Bu müdahaleler, yerel üreticilerin hem hayvancılık hem de tarımsal üretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için kritik önem taşıyor.

devam eden ve planlanan yenilemeler:

Örenkuyu Mahallesi'nde süren yenileme çalışması, yaklaşık 50 bin hayvan ve 250 dekar ekili alana hizmet verecek kapasiteye yönelik olarak yürütülüyor. Ayrıca Bayat, Yaylacık, Çalıtepe ve Kuyu mahallelerindeki göletler de çalışma programına alındı.

Üreticiler, göletlerin onarımının kırsal yaşam ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından yaşamsal olduğunu belirterek yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiriyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın müdahaleleri, kuraklık ve su yönetimi gibi risklere karşı yerel dayanıklılığı artırmayı amaçlıyor.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN, TARIM VE HAYVANCILIĞIN DEVAM...

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN, TARIM VE HAYVANCILIĞIN DEVAM ETTİRİLEBİLMESİ İÇİN GÖLETLER ONARILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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