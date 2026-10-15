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Ayazağa sokakları suya gömüldü: evler ve araçlar zarar gördü

Ayazağa'da Dereboyu ve Kemerburgaz Caddesi'nde yoğun yağış yolları göle çevirdi; evler su ve çamur içinde kaldı, araçlar hasar gördü.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Ayazağa sokakları suya gömüldü: evler ve araçlar zarar gördü

ayazağa'da yolların suyla kaplanması:

Ayazağa Dereboyu ve Kemerburgaz Caddesi’nde etkili olan şiddetli yağış, cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Yollarda ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlar, bazı noktalar için alternatif geçiş ararken güvenli güzergah bulmak amacıyla mezarlıkların duvarlarına tırmanmak zorunda kaldı.

su basan evler ve günlük yaşam:

Bölgedeki bazı konutlar su baskını nedeniyle çamur içinde kaldı ve ev eşyaları kullanılamaz hale geldi. Evlerinde yaşanan su ve çamur birikintileri, temizlik ve onarım çalışmalarını öncelikli hale getirdi.

maddi hasar ve sokaklarda kalan araçlar:

Sel sularının çekilmesiyle birlikte maddi hasar gün yüzüne çıktı; hasar gören otomobil ve motosikletler yol kenarlarında kaldı. Altyapı ve yol yüzeylerinde oluşan zararlar, bölge sakinlerinin toparlanma sürecini uzatıyor.

AYAZAĞA’DA, GÖLE DÖNEN YOLLARDA VATANDAŞLAR, MEZARLIKLARIN DUVARLARINA TIRMANARAK İLERLEMEYE...

AYAZAĞA’DA, GÖLE DÖNEN YOLLARDA VATANDAŞLAR, MEZARLIKLARIN DUVARLARINA TIRMANARAK İLERLEMEYE ÇALIŞTI. SU BASAN EVLER, ÇAMUR İÇİNDE KALIRKEN, YAŞANAN MADDİ HASAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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